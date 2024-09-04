Elazığ’da otluk alanda çıkan yangın henüz kontrol altına alınamadı

04 Eylül 2024 17:12 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 17:16

4 Eylül günü Elazığ'da meydana gelen otluk alan yangınında çalışmalar sürerken dumanları gören vatandaşlar endişeli anlar yaşadı. Son dakika Elazığ yangını hakkında son durum bilgisi verilirken söndürme işlemleri devam ediyor.

Balıkesir Paşalimanı Adası'nda çıkan yangına müdahaleler devam ediyor

Balıkesir Paşalimanı Adası'nda çıkan yangına müdahaleler devam ediyor

Bursa Çalı Mahallesi'nde çıkan yangında söndürme işlemleri devam ediyor

Bursa Çalı Mahallesi'nde çıkan yangında söndürme işlemleri devam ediyor

Bugün Elazığ Karakoçan ilçesinde otluk bir alanda başlayan yangın endişeli anlar yaşatırken olay yerine sevk edilen ekipler çalışmalarına başladı.

Yaz aylarında artan orman ve otluk alan yangınlarından bir tanesi de Elazığ'da meydana geldi.

ELAZIĞ YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

4 Eylül günü Karakoçan ilçesi Sarıbaşak köyünde otluk bir alanda çıkan yangının nedeni henüz öğrenilmezken rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Dumanların yükselmesiyle beraber vatandaşlar endişelenirken yetkililere ihbarda bulundu.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, jandarma ve itfaiye ekipler müdahaleye devam ederken sebebi belirtilmedi.