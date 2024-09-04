Fenerbahçe Galatasaray derbisi 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de yapılacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

04 Eylül 2024 16:31 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 16:59

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu. TFF tarafından yapılan duyuruda Fenerbahçe-Galatasaray maçının ne zaman oynanacağı ve saati açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Trendyol Süper Lig'in 5. ve 6. haftasında oynanacak olan maçların takvimi açıklandı. Takvimin açıklanması ile birlikte 6. haftada oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin de maç günü ve saati belli oldu. FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak olan derbi maçı 21 Eylül Cumartesi günü Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. SÜPER LİG 6. HAFTA MAÇ PROGRAMI 20 Eylül Cuma 20.00 Hatayspor - Bodrum FK 21 Eylül Cumartesi 17.00 Konyaspor - Sivasspor

20.00 Fenerbahçe - Galatasaray 22 Eylül Pazar 17.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor

17.00 Kasımpaşa - Antalyaspor

20.00 Adana Demirspor - Alanyaspor

20.00 Beşiktaş - Eyüpspor 23 Eylül Pazartesi 20.00 Göztepe - Kayserispor

20.00 Gaziantep FK - Trabzonspor İlgili Haberler Son dakika! Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu!