Fenerbahçe Galatasaray derbisi 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de yapılacak
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
04 Eylül 2024 16:31 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 16:59
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu. TFF tarafından yapılan duyuruda Fenerbahçe-Galatasaray maçının ne zaman oynanacağı ve saati açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Trendyol Süper Lig'in 5. ve 6. haftasında oynanacak olan maçların takvimi açıklandı.
Takvimin açıklanması ile birlikte 6. haftada oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin de maç günü ve saati belli oldu.
FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak olan derbi maçı 21 Eylül Cumartesi günü Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.
SÜPER LİG 6. HAFTA MAÇ PROGRAMI
20 Eylül Cuma
- 20.00 Hatayspor - Bodrum FK
21 Eylül Cumartesi
- 17.00 Konyaspor - Sivasspor
- 20.00 Fenerbahçe - Galatasaray
22 Eylül Pazar
- 17.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor
- 17.00 Kasımpaşa - Antalyaspor
- 20.00 Adana Demirspor - Alanyaspor
- 20.00 Beşiktaş - Eyüpspor
23 Eylül Pazartesi
- 20.00 Göztepe - Kayserispor
- 20.00 Gaziantep FK - Trabzonspor
Kaynak: TGRT HABER