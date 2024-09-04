Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Fenerbahçe Galatasaray derbisi 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de yapılacak

Fenerbahçe Galatasaray derbisi 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de yapılacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
04 Eylül 2024 16:31 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 16:59
Fenerbahçe Galatasaray derbisi 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00&#039;de yapılacak

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu. TFF tarafından yapılan duyuruda Fenerbahçe-Galatasaray maçının ne zaman oynanacağı ve saati açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Trendyol Süper Lig'in 5. ve 6. haftasında oynanacak olan maçların takvimi açıklandı.

Takvimin açıklanması ile birlikte 6. haftada oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin de maç günü ve saati belli oldu.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de yapılacak - 1. Resim

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak olan derbi maçı 21 Eylül Cumartesi günü Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de yapılacak - 2. Resim

SÜPER LİG 6. HAFTA MAÇ PROGRAMI

20 Eylül Cuma

  • 20.00 Hatayspor - Bodrum FK

21 Eylül Cumartesi

  • 17.00 Konyaspor - Sivasspor
  • 20.00 Fenerbahçe - Galatasaray

22 Eylül Pazar

  • 17.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor
  • 17.00 Kasımpaşa - Antalyaspor
  • 20.00 Adana Demirspor - Alanyaspor
  • 20.00 Beşiktaş - Eyüpspor

23 Eylül Pazartesi

  • 20.00 Göztepe - Kayserispor
  • 20.00 Gaziantep FK - Trabzonspor

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT HABER
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...