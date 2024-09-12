Fenerbahçe TMOK tarafından verilen Şeref Bayrağı'nın sahibi oldu

12 Eylül 2024 14:42 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 14:57

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından verilen Fair Play Altın Şeref Bayrağı ödülünün kazananı Fenerbahçe oldu. Ödülün kazananlarının açıklanmasının ardından Şeref Bayrağı nedir, nasıl alınır, Fenerbahçe kaç kere aldı sorularının cevapları araştırıldı.

Dört yılda bir TMOK tarafından verilen "Şeref Bayrağı" ödülünün kazananı bugün İstanbul Ataköy'de bulunan Olimpiyatevi'nde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

2021-2024 yılları arasında 1364 spor kulübünün değerlendirildiği ödüllere 54 kulüp aday olarak seçildi.

TMOK Fair Play Komisyonu tarafından değerlendirilen adaylardan 16'sı finale kalmaya hak kazandı.

Süreç sonunda ise Fenerbahçe birinci olarak altın yıldızlı Şeref Bayrağı'nın sahibi oldu.

Vatandaşlar tarafından Şeref Bayrağı nedir, nasıl alınır, Fenerbahçe kaç kere aldı sorularının cevapları merak ediliyor.

ŞEREF BAYRAĞI NEDİR, NASIL ALINIR?

Şeref Bayrağı TMOK Fair Play Komisyonu tarafından dört yılda bir amatör spor branşlarını bünyesinde barındıran, olimpiyatlara en çok sporcu gönderen ve Fair Play değerlerini benimsemiş spor kulüplerine veriliyor.

Şeref Bayrağı'nı kazanan kulüpler bir sonraki olimpiyat oyunlarına kadar bayrağı taşıyor.

FENERBAHÇE KAÇ KERE ŞEREF BAYRAĞI ALDI?

Fenerbahçe daha önce 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ardından da ilk Şeref Bayrağı'nı almaya da hak kazanmıştı.

Sarı-lacivertliler toplam 2 kere Şeref Bayrağı'nı kazandı.