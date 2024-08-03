Instagram için kritik saatler! Sosyal medya platformu ya kalıcı kapatılacak ya da otomatik açılacak

03 Ağustos 2024 21:43 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 21:45

Instagram yoksa onlar var: Instagram'a alternatif sosyal medya uygulamaları

Instagram yoksa onlar var: Instagram'a alternatif sosyal medya uygulamaları

ABD merkezli teknoloji şirketi META'nın sahip olduğu sosyal medya platformu Instagram'a Türkiye'de 2 Ağustos tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişim engeli getirilmişti.

Katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle getirilen erişim engelinin kalıcı olmasına saatler kaldı.

INSTAGRAM KALICI OLARAK KAPATILACAK MI?

CNBC-e'in haberine göre Instagram'a getirilen erişim engellinin devam ettirilebilmesi için yasalara göre 48 saat içerisinde mahkeme kararı çıkartılması gerekiyor.

Mahkeme kararı çıkartılırsa Instagram'a olan erişim engeli yeni bir karar alınana kadar kalıcı olacak.

INSTAGRAM'A ERİŞİM NE ZAMAN AÇILACAK?

Instagram'a erişimin ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor.

Ancak mahkeme kararı alınmazsa 4 Ağustos Pazar günü saat 03.00 sıralarında otomatik olarak açılacağı iddia ediliyor.

Ancak CNBC-e'in Ankara kaynaklarından aldığı bir başka bilgiye göre kapatmanın gerekçesi katalog suçlar kapsamında olursa mahkeme kararı zorunluluğu ortadan kalkıyor.

Her iki durumda da Instagram'ın erişim engeline ne olacağı 4 Ağustos sabahında belli olacak.

INSTAGRAM YASAĞI OTOMATİK OLARAK SAAT KAÇTA KALKACAK?

BTK tarafından Instagram'a erişim 2 Ağustos 2024 gecesi saat 03.00 civarında getirildi.

Bu süre düşünüldüğünde Instagram'a erişim engeli eğer mahkeme kararı çıkartılmazsa 4 Ağustos sabah saat 03.00 sıralarında otomatik olarak açılacak.

INSTAGRAM AÇILACAK MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğu konuyla ilgili yaptığı açıklamada "uyarılarımıza rağmen dikkate almadıkları katalog suçları dediğimiz çerçevemiz var. Uyardık ancak gerekli karşılığı alamadığımız için erişim engeli getirdik. Gereklilikleri yerine getirdiklerinde biz de yasağı kaldırmış olacağız.

Biz hukuk ülkesiyiz. Mutlaka bunu takip ediyoruz. Birçok söylediğimizi yerine getirdiklerini söyleyebilirim ama bazen olmadığı oluyor. Gerekli müdahaleleri yapmak zorunda kalıyoruz.

Net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli, eksiklikler belli. Eksiklikler giderildiğinde engeli kaldırmış olacağız. Burası kanunları olan bir ülke, herkesin buna uymasını istiyoruz net olarak" ifadelerini kullandı.

INSTAGRAM NEDEN KAPANDI?

Instagram BTK tarafından katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Uraloğlu "Instagram'ı Katalog suçları çerçevesinde kendilerini uyardık ancak gerekli karşılığı bulmadığımız için de bir erişim engeli getirdik" dedi.