Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? Birinci dönem sona eriyor

15 Ocak 2025 15:20 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 15:40

2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bu cuma sona erecek. Son haftaya girilmesiyle birlikte milyonlarca öğrenciyi karne heyecanı sardı. Öğrenciler ve velileri tarafından karnelerin ne zaman, saat kaçta verileceği merak ediliyor. Öğrenciler karneleri 17 Ocak 2025 Cuma günü 09.00-10.30 saatleri arasında alacak.

İlkokul, ortaokul ve liselerde karne günü için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci bu hafta cuma günü karnelerini alacak ve sömestr tatiline girecek.

Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler tarafından karnelerin ne zaman, saat kaçta alınıp alınmayacağı merak edildi.

KARNELER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre öğrenciler 17 Ocak 2025 Cuma günü karnelerini alacaklar.

Karnelerin dağıtım saatleri genel olarak okuldan okula farklılık gösterebiliyor.

Ancak genel olarak sabahçı öğrenciler için karneler 09.00-10.30 saatleri arasında veriliyor.

Öğlenci öğrenciler ise karnelerini 11.00-12.00 saatleri arasında alıyor. Bu durum okuldan okula ve öğretmenden öğretmene değişiklik gösterebiliyor.

KARNE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ 17 OCAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2024-2025 eğitim öğretim programına göre karne günü yani 17 Ocak 2025 Cuma tarihi tam gün olarak gözüküyor.

Ancak öğretmen ve okul idaresinin aldığı kararlara bağlı olarak karne günü genel olarak yarım gün yapılıyor. Ayrıca bu günde ders de işlenmiyor.

Bu durum hakkında veliler en doğru bilgiyi öğretmenler ve okul yönetimlerini arayarak öğrenebilirler.