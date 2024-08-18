Masterchef Şirin Sadegzade yedeklerden ana kadroya yükseldi
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
18 Ağustos 2024 19:33 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 20:07
TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programında yedeklerden ana kadroya çıkan isim Şirin oldu. Masterchef'te Şirin'in nereli olduğu gündem oldu.
Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nını jüri koltuğunda oturduğu Masterchef yarışmasının yeni sezonu başladı.
16 Ağustos Cuma günü yayınlanan bölümde yapılan yarışmanın sonucunda yedeklerden ana kadroya kimin çıkacağı belli oldu.
İzleyiciler tarafından ana kadroya kimin çıktığı merak ediliyor.
MASTERCHEF YEDEKLERDEN KİM ANA KADROYA GİRDİ?
16 Ağustos Cuma günü yedeklerden ana kadroya giren isim Şirin Sadegzade oldu.
MASTERCHEF ŞİRİN KİMDİR?
25 yaşında olan şirin Şirin Sadegzade, yarışmaya patates dolması ile katılmıştı.
Şeflerden geçer oyu alarak düellolarda da rakibini eleyen Şirin Sadegzade ana kadroya girecek olan yarışmacılar arasında ise yer alamamıştı.
16 Ağustos'ta ise yedeklerden ana kadroya girmeyi başardı.
MASTERCHEF ŞİRİN NERELİ?
Şirin Sadegzade aslen İranlıdır.
Kaynak: TGRT Haber