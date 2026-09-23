Motorine indirim bekleniyor mu, ne zaman gelir? 24 Eylül bu gece benzine, motorine indirim var mı?

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İstanbul
Sürücülerin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarıyla ilgili sektör kaynaklarından yeni bir gelişme geldi. Motorine yani mazota indirim var mı, indirim geldi mi? Güncel akaryakıt fiyatları 23-24 Eylül 2026 tarihleri için yakından takip ediliyor. Araç sahipleri bu gece mazota indirim var mı yok mu sorusuna yanıt arıyor. İşte ayrıntılar…
Edinilen bilgilere göre motorin grubunda 24 Eylül 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 5,57 TL indirim uygulanacak. Gece yarısından sonra yürürlüğe girecek indirimle birlikte motorinin litre fiyatı 5 lira 57 kuruş düşecek ve söz konusu değişiklik doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak. Brent petrolün 98 dolar seviyesine gerilemesinin ardından başlayan indirim hazırlığı motorin fiyatlarına yansırken, benzin grubunda ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
Yeni fiyat düzenlemesiyle birlikte motorinin litre fiyatının İstanbul'da 90,86 TL'ye, Ankara'da 91,87 TL'ye, İzmir'de 92,26 TL'ye, doğu illerinde ise 93,06 TL'ye gerilemesi bekleniyor. İndirim öncesinde 23 Eylül Çarşamba günü motorinin litresi İstanbul Avrupa Yakası'nda 96,40 TL, İstanbul Anadolu Yakası'nda 96,20 TL, Ankara'da 97,50 TL ve İzmir'de 97,80 TL seviyesindeydi. Aynı tarihte Bursa'da motorinin litre fiyatı 97,40 TL, Antalya'da ise 98,80 TL olarak uygulanıyordu.
Öte yandan motorin grubundaki 5,57 TL'lik fiyat indirimi 24 Eylül 2026 Perşembe günü itibarıyla geçerli olacak. Düzenleme gece yarısından itibaren pompa satış fiyatlarına yansıtılacak. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre indirim kararının 23 Eylül Çarşamba günü saat 16.00 itibarıyla kesinleşmesi ve gerekli resmi onayların ardından fiyat değişikliğinin pompaya uygulanması bekleniyordu. Benzin fiyatlarında ise 23 Eylül Çarşamba günü için herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
İndirim öncesi güncel akaryakıt fiyatları şöyledir:
İl
Kurşunsuz Benzin (95)
Motorin (V/Max Diesel)
Otogaz (LPG)
İstanbul (Avrupa)
80,40 TL
96,40 TL
34,99 TL
İstanbul (Anadolu)
80,30 TL
96,20 TL
34,40 TL
Ankara
81,40 TL
97,50 TL
35,09 TL
İzmir
81,70 TL
97,80 TL
34,99 TL
Bursa
81,50 TL
97,40 TL
34,39 TL
Antalya
82,70 TL
98,80 TL
35,24 TL
Fiyatlar litre başına, 23 Eylül 2026 itibarıyla geçerlidir.