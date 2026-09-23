Sürücülerin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarıyla ilgili sektör kaynaklarından yeni bir gelişme geldi. Motorine yani mazota indirim var mı, indirim geldi mi? Güncel akaryakıt fiyatları 23-24 Eylül 2026 tarihleri için yakından takip ediliyor. Araç sahipleri bu gece mazota indirim var mı yok mu sorusuna yanıt arıyor. İşte ayrıntılar…

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HABERİN ÖZETİ Motorine indirim bekleniyor mu, ne zaman gelir? 24 Eylül bu gece benzine, motorine indirim var mı? 24 Eylül 2026 Perşembe gününden itibaren motorine 5,57 TL indirim geliyor. Mazota indirim var mı, Motorin grubunda 5,57 TL'lik fiyat indirimi 24 Eylül 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak. Mazota indirim ne zaman, İndirim gece yarısından itibaren pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Benzine indirim var mı, Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Motorine indirim var mı, İndirim, Brent petrol fiyatlarının 98 dolar seviyesine gerilemesinin ardından başladı. İndirim sonrası İstanbul'da motorinin litresi 90,86 liraya inecek.

MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR MU?

Edinilen bilgilere göre motorin grubunda 24 Eylül 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 5,57 TL indirim uygulanacak. Gece yarısından sonra yürürlüğe girecek indirimle birlikte motorinin litre fiyatı 5 lira 57 kuruş düşecek ve söz konusu değişiklik doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak. Brent petrolün 98 dolar seviyesine gerilemesinin ardından başlayan indirim hazırlığı motorin fiyatlarına yansırken, benzin grubunda ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Yeni fiyat düzenlemesiyle birlikte motorinin litre fiyatının İstanbul'da 90,86 TL'ye, Ankara'da 91,87 TL'ye, İzmir'de 92,26 TL'ye, doğu illerinde ise 93,06 TL'ye gerilemesi bekleniyor. İndirim öncesinde 23 Eylül Çarşamba günü motorinin litresi İstanbul Avrupa Yakası'nda 96,40 TL, İstanbul Anadolu Yakası'nda 96,20 TL, Ankara'da 97,50 TL ve İzmir'de 97,80 TL seviyesindeydi. Aynı tarihte Bursa'da motorinin litre fiyatı 97,40 TL, Antalya'da ise 98,80 TL olarak uygulanıyordu.

MOTORİN İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Öte yandan motorin grubundaki 5,57 TL'lik fiyat indirimi 24 Eylül 2026 Perşembe günü itibarıyla geçerli olacak. Düzenleme gece yarısından itibaren pompa satış fiyatlarına yansıtılacak. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre indirim kararının 23 Eylül Çarşamba günü saat 16.00 itibarıyla kesinleşmesi ve gerekli resmi onayların ardından fiyat değişikliğinin pompaya uygulanması bekleniyordu. Benzin fiyatlarında ise 23 Eylül Çarşamba günü için herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

İndirim öncesi güncel akaryakıt fiyatları şöyledir:

İl Kurşunsuz Benzin (95) Motorin (V/Max Diesel) Otogaz (LPG) İstanbul (Avrupa) 80,40 TL 96,40 TL 34,99 TL İstanbul (Anadolu) 80,30 TL 96,20 TL 34,40 TL Ankara 81,40 TL 97,50 TL 35,09 TL İzmir 81,70 TL 97,80 TL 34,99 TL Bursa 81,50 TL 97,40 TL 34,39 TL Antalya 82,70 TL 98,80 TL 35,24 TL

Fiyatlar litre başına, 23 Eylül 2026 itibarıyla geçerlidir.