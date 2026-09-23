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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 18:56
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 02:09

Motorine indirim bekleniyor mu, ne zaman gelir? 24 Eylül bu gece benzine, motorine indirim var mı?

Motorine indirim var mı son dakika haberleri ile takip ediliyor. Bir diğer deyişle mazota indirim ne zaman gelecek araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Brent petrolün 98 dolar seviyelerine kadar çekilmesi, akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirimin gündeme gelmesine neden oldu. Motorin kullanan araç sahipleri pompa fiyatlarında değişiklik olup olmayacağını merak ederken, 23 Eylül Çarşamba günü İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litresi 96,40 TL, kurşunsuz benzinin litresi 80,40 TL, otogazın litresi ise 34,99 TL'den satılıyor. Mazota indirim var mı, ne zaman indirim gelecek? İşte güncel mazot ve benzin fiyatları…

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Editor
 TGRT Haber
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Motorine indirim bekleniyor mu, ne zaman gelir? 24 Eylül bu gece benzine, motorine indirim var mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 18:56
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 02:09

Sürücülerin yakından takip ettiği fiyatlarıyla ilgili sektör kaynaklarından yeni bir gelişme geldi. Motorine yani mazota indirim var mı, indirim geldi mi? Güncel akaryakıt fiyatları 23-24 Eylül 2026 tarihleri için yakından takip ediliyor. Araç sahipleri bu gece mazota indirim var mı yok mu sorusuna yanıt arıyor. İşte ayrıntılar…

HABERİN ÖZETİ

Motorine indirim bekleniyor mu, ne zaman gelir? 24 Eylül bu gece benzine, motorine indirim var mı?

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
24 Eylül 2026 Perşembe gününden itibaren motorine 5,57 TL indirim geliyor.
Mazota indirim var mı, Motorin grubunda 5,57 TL'lik fiyat indirimi 24 Eylül 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak.
Mazota indirim ne zaman, İndirim gece yarısından itibaren pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
Benzine indirim var mı, Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Motorine indirim var mı, İndirim, Brent petrol fiyatlarının 98 dolar seviyesine gerilemesinin ardından başladı.
İndirim sonrası İstanbul'da motorinin litresi 90,86 liraya inecek.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Motorine indirim bekleniyor mu, ne zaman gelir? 24 Eylül bu gece benzine, motorine indirim var mı?

MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR MU?

Edinilen bilgilere göre grubunda 24 Eylül 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 5,57 TL indirim uygulanacak. Gece yarısından sonra yürürlüğe girecek indirimle birlikte motorinin litre fiyatı 5 lira 57 kuruş düşecek ve söz konusu değişiklik doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak. Brent petrolün 98 dolar seviyesine gerilemesinin ardından başlayan indirim hazırlığı motorin fiyatlarına yansırken, benzin grubunda ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Motorine indirim bekleniyor mu, ne zaman gelir? 24 Eylül bu gece benzine, motorine indirim var mı?

Yeni fiyat düzenlemesiyle birlikte motorinin litre fiyatının 'da 90,86 TL'ye, 'da 91,87 TL'ye, İzmir'de 92,26 TL'ye, doğu illerinde ise 93,06 TL'ye gerilemesi bekleniyor. İndirim öncesinde 23 Eylül Çarşamba günü motorinin litresi İstanbul Avrupa Yakası'nda 96,40 TL, İstanbul Anadolu Yakası'nda 96,20 TL, Ankara'da 97,50 TL ve İzmir'de 97,80 TL seviyesindeydi. Aynı tarihte Bursa'da motorinin litre fiyatı 97,40 TL, Antalya'da ise 98,80 TL olarak uygulanıyordu.

Motorine indirim bekleniyor mu, ne zaman gelir? 24 Eylül bu gece benzine, motorine indirim var mı?

MOTORİN İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Öte yandan motorin grubundaki 5,57 TL'lik fiyat indirimi 24 Eylül 2026 Perşembe günü itibarıyla geçerli olacak. Düzenleme gece yarısından itibaren pompa satış fiyatlarına yansıtılacak. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre indirim kararının 23 Eylül Çarşamba günü saat 16.00 itibarıyla kesinleşmesi ve gerekli resmi onayların ardından fiyat değişikliğinin pompaya uygulanması bekleniyordu. Benzin fiyatlarında ise 23 Eylül Çarşamba günü için herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

İndirim öncesi güncel akaryakıt fiyatları şöyledir:

İl

Kurşunsuz Benzin (95)

Motorin (V/Max Diesel)

Otogaz (LPG)

İstanbul (Avrupa)

80,40 TL

96,40 TL

34,99 TL

İstanbul (Anadolu)

80,30 TL

96,20 TL

34,40 TL

Ankara

81,40 TL

97,50 TL

35,09 TL

İzmir

81,70 TL

97,80 TL

34,99 TL

Bursa

81,50 TL

97,40 TL

34,39 TL

Antalya

82,70 TL

98,80 TL

35,24 TL

Fiyatlar litre başına, 23 Eylül 2026 itibarıyla geçerlidir.

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#İstanbul
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#motorin
#akaryakıt
#mazot
#Aktüel
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