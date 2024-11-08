Real Madrid-Osasuna maçında Arda Güler ilk 11'de oynayabilir! Karşılaşmaya saatler kaldı

08 Kasım 2024 17:02 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 17:19

LaLiga'nın 13. haftası kapsamında Real Madrid kendi evinde Osasuna'yı ağırlayacak. Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala Arda Güler'in ilk 11'de başlama ihtimali gündeme geldi. Taraftarlar tarafından Arda Güler'in Real Madrid-Osasuna maçında oynayacak mı sorusunun cevabı araştırılıyor.

Real Madrid yenildi, Arda Güler ile Alvaro Morata en çok konuşulan iki isim oldu

Real Madrid yenildi, Arda Güler ile Alvaro Morata en çok konuşulan iki isim oldu

Barcelona'nın gerisinde kalan Real Madrid'de son zamanlarda işler iyi gitmiyor.

Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti taraftarlar tarafından Barcelona maçı sonrasında yoğun eleştirilere maruz kaldı.

Ayrıca milli futbolcu Arda Güler'in de süre bulamaması Carlo Ancelotti'ye gösterilen tepkiyi de arttırdı.

Real Madrid bu hafta ise LaLiga kapsamında kendi evinde Osasuna ile karşı karşıya gelecek.

Vatandaşlar tarafından Real Madrid-Osasuna maçında Arda Güler oynayacak mı sorusunun cevabı araştırılıyor.

ARDA GÜLER REAL MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli futbolcu Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de süre alma konusunda sıkıntılar yaşıyor.

Genç Yıldız'ın yarın oynanacak olan Osasuna karşılaşmasında ilk 11'de başlama ihtimali bulunuyor.

İlk 11'de başlamasa bile Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e yedeklerden forma şansı vermesi bekleniyor.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Carlo Ancelotti şu ifadeleri kullandı:

"Endrick, bence ilk 11'de oynamaya hazır. Çok iyi gidiyor. Antrenmanlarda bize kalitesini gösteriyor. Aynısı Arda için de söylemem gerek. Her ikisi de genç futbolcular ve takım içinde baskı oluşturuyorlar. Ancak önceliğimiz şu andaki durumdan en hızlı şekilde çıkmak. Eğer Endrick veya Arda ile başlamak gerekirse bence evet, olabilir. Ama bir kez daha söyleyeyim önceliğimiz bu durumdan çıkmak. O veya bu futbolcuya daha fazla süre vermek değil."

ARDA GÜLER REAL MADRİD'DE BU SEZON KAÇ GOL ATTI?

Arda Güler, 2024-2025 sezonunda bu zamana kadar Real Madrid'de 11 maçta görev aldı.

Bu karşılaşmalarda 292 dakika süre bulma şansı elde eden milli futbolcu henüz gol atamadı.

Geçtiğimiz sezon oynadığı 12 karşılaşmada 440 dakika süre almış ve 6 gol şansı bulmuştu.

REAL MADRİD-OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

LaLiga'nın 13. haftası kapsamında oynanacak olan Real Madrid-Osasuna karşılaşması yarın (9 Kasım 2024 Cumartesi) saat 16.00'da başlayacak.

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma S Sport ekranlarından yayınlanacak.