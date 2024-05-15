Türkiye - Japonya maçında Eda Erdem sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı

15 May 2024 13:31 - Güncelleme : 15 May 2024 13:49

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi (NL) kapsamında bugün Antalya'da Japonya ile Antalya Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma kapsamında iki takımın da kadroları açıklandı.

Filenin Sultanları'nın kadrosunda Fenerbahçe'de forma giyen yıldız oyuncu Eda Erdem'in ise yer almadığı görüldü.

Vatandaşlar tarafından Eda Erdem'in kadroda neden yer almadığı merak ediliyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem sakatlığı nedeniyle Japonya maçının kadrosunda yer almıyor.

Milli takımın Japonya maçındaki kadrosu ise şöyle:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Tuğba İvegin

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş