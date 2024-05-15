Türkiye - Japonya maçında Eda Erdem sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı
A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 Voleybol Milletler Ligi kapsamında bugün Japonya ile karşı karşıya gelecek. Vatandaşlar Türkiye - Japonya maçında Eda Erdem neden yok sorusunun cevabını araştırıyor. Ayrıca maçın kadrosu da merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi (NL) kapsamında bugün Antalya'da Japonya ile Antalya Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma kapsamında iki takımın da kadroları açıklandı.
Filenin Sultanları'nın kadrosunda Fenerbahçe'de forma giyen yıldız oyuncu Eda Erdem'in ise yer almadığı görüldü.
Vatandaşlar tarafından Eda Erdem'in kadroda neden yer almadığı merak ediliyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem sakatlığı nedeniyle Japonya maçının kadrosunda yer almıyor.
Milli takımın Japonya maçındaki kadrosu ise şöyle:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Tuğba İvegin
Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş