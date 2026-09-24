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Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 15:57
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 15:57

Devrim Nas kimdir? Devrim Nas kaç yaşında? Devrim Nas evli mi?

Türk televizyon ve tiyatro dünyasının deneyimli isimlerinden Devrim Nas, özellikle Doktorlar dizisindeki Arslan İbrahimoğlu rolüyle geniş bir izleyici kitlesinin hafızasında yer aldı. Uzun yıllara yayılan kariyerinde tiyatro, televizyon ve sinema çalışmalarını sürdüren oyuncu, 2025 yılında Kızılcık Şerbeti dizisine konuk olmasıyla yeniden gündeme geldi. Peki Devrim Nas kimdir? Devrim Nas kaç yaşında? Devrim Nas evli mi?

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Devrim Nas kimdir? Devrim Nas kaç yaşında? Devrim Nas evli mi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 15:57
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 15:57

Televizyon ekranlarının yanı sıra tiyatro sahnelerinde de uzun yıllardır yer alan Devrim Nas, özellikle dizisinde hayat verdiği Arslan İbrahimoğlu karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Kariyeri boyunca farklı dizi, sinema ve tiyatro projelerinde rol alan deneyimli oyuncu, 2025 yılında dizisine konuk oyuncu olarak katılmasıyla yeniden gündeme geldi. Oyunculuğuyla dikkat çeken Devrim Nas'ın eğitim hayatı, sanat kariyeri ve özel yaşamı da merak ediliyor. Peki Devrim Nas kimdir, kaç yaşında? Devrim Nas'ın eşi kim ve kaç çocuğu var?

DEVRİM NAS KİMDİR?

Devrim Nas, 10 Ocak 1972 tarihinde 'da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 54 yaşında olan oyuncu, eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Nas, aynı bölümde lisans eğitiminin ardından yüksek lisans da yaptı.

Devrim Nas kimdir? Devrim Nas kaç yaşında? Devrim Nas evli mi?

Oyunculuk kariyerinin önemli bir bölümünü tiyatroya ayıran Devrim Nas, Tiyatro Ti ve Tiyatro Peranın kurucuları arasında yer aldı. Bu toplulukların çeşitli prodüksiyonlarında oyuncu olarak görev yapan Nas, aynı zamanda Pera Güzel Sanatlar Tiyatro Bölümü'nde eğitmenlik yaptı. Uluslararası tiyatro festivallerinde turnelere katılan oyuncu, farklı atölye çalışmalarında da yer aldı.

Devrim Nas kimdir? Devrim Nas kaç yaşında? Devrim Nas evli mi?

DEVRİM NAS KAÇ YAŞINDA?

10 Ocak 1972 doğumlu olan Devrim Nas, 10 Ocak 2026 tarihinde 54 yaşına girdi. Oyuncunun kariyeri 1990'lı yılların başında televizyon ve tiyatro çalışmalarıyla şekillenmeye başladı.

Sinema ve televizyon projelerinin yanı sıra tiyatro çalışmalarını da sürdüren Nas, uzun yıllar boyunca farklı yapımlarda rol aldı. Oyuncunun filmografi kayıtlarında Yaz Evi, Bizim Aile, Ruhsar, İkinci Bahar, Melekler Adası, Doktorlar, Vatanım Sensin, Yeni Hayat ve Yeşilçam gibi yapımlar bulunuyor.

Devrim Nas kimdir? Devrim Nas kaç yaşında? Devrim Nas evli mi?

DEVRİM NAS EVLİ Mİ?

Devrim Nas'ın özel hayatı da kariyeri kadar merak edilen konular arasında bulunuyor. Oyuncu, Sevil Delin Nas ile evlidir. Çiftin evlilik tarihine ilişkin kamuya açık kaynaklarda net bir tarih bilgisi bulunmuyor. Basına yansıyan biyografi bilgilerinde Devrim Nas ve Sevil Delin Nas'ın iki çocukları olduğu belirtiliyor. Çocuklarının isimleri ise Luka Aslan ve Emil Civan olarak aktarılıyor.

Devrim Nas kimdir? Devrim Nas kaç yaşında? Devrim Nas evli mi?

DEVRİM NAS'IN EŞİ SEVİL DELİN NAS KİMDİR?

Devrim Nas'ın eşi Sevil Delin Nas da sanat ve kültür alanındaki çalışmalarıyla bilinen bir isimdir. Kaynaklarda Sevil Delin Nas'ın yazar ve editör olarak çalışmalar yaptığı, ayrıca İngilizce seslendirme alanında da faaliyet gösterdiği bilgisi yer alıyor.

Sevil Delin Nas'ın tiyatro dünyasıyla bağlantısı da bulunuyor. İstanbul Tiyatro Festivali'nin arşivindeki bir projede Sevil Delin'in proje koordinatörü olarak görev yaptığı görülürken, aynı projede Devrim Nas da oyuncu kadrosunda yer aldı.

Devrim Nas kimdir? Devrim Nas kaç yaşında? Devrim Nas evli mi?

DEVRİM NAS HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Devrim Nas'ın televizyon kariyeri 1990'lı yıllarda başladı. Oyuncunun yer aldığı ilk dönem yapımları arasında Yaz Evi, Bizim Aile, Cafe Casablanca, Ruhsar ve İkinci Bahar bulunuyor. Sonraki yıllarda Delikanlı, Zeybek Ateşi, Melekler Adası, Doktorlar, Ece, Makber, Karakol - Herkes Adalet İster, Vatanım Sensin ve Yeni Hayat gibi dizilerde rol aldı. Filmografi kayıtlarında ayrıca Yeşilçam dizisi de yer alıyor.

Devrim Nas kimdir? Devrim Nas kaç yaşında? Devrim Nas evli mi?

DOKTORLAR DİZİSİNDEKİ ARSLAN İBRAHİMOĞLU ROLÜYLE TANINDI

Devrim Nas'ın televizyon kariyerinde en çok hatırlanan yapımlardan biri Doktorlar oldu. Med Yapım'ın dizi kadrosunda Nas'ın Arslan İbrahimoğlu karakterini oynadığı görülüyor.

Dizinin farklı sezonlarında da kadroda yer alan oyuncu, Arslan karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Bu rol, Nas'ın televizyon kariyerindeki en bilinen çalışmalarından biri olarak öne çıktı.

DEVRİM NAS KIZILCIK ŞERBETİ'NDE HANGİ ROLÜ OYNADI?

Devrim Nas, 2025 yılında Kızılcık Şerbeti dizisinin konuk oyuncuları arasında yer aldı. Show TV tarafından yapılan açıklamaya göre oyuncu, dizinin 25 Nisan 2025'te yayınlanan bölümünde Devrim Bayrak isimli tiyatro oyuncusunu oynadı.

Devrim Nas kimdir? Devrim Nas kaç yaşında? Devrim Nas evli mi?

Dizinin ilgili bölümünde Ömer ve Kıvılcım'ın tiyatro oyununa gitmesiyle hikâyeye dahil olan Devrim Bayrak karakteri, Nas'ın tiyatro geçmişiyle de dikkat çeken bir detay oldu. Böylece oyuncu, yıllar sonra televizyon ekranında yeni bir rolle izleyici karşısına çıktı.

Devrim Nas kimdir? Devrim Nas kaç yaşında? Devrim Nas evli mi?

DEVRİM NAS'IN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Devrim Nas'ın bugüne kadar yer aldığı yapımlardan bazıları şöyle:
•    Yaz Evi
•    Bizim Aile
•    Cafe Casablanca
•    Ruhsar
•    İkinci Bahar
•    Delikanlı
•    Zeybek Ateşi
•    Melekler Adası
•    Doktorlar
•    Ece
•    Makber
•    Karakol - Herkes Adalet İster
•    Vatanım Sensin
•    Yeni Hayat
•    Yeşilçam

Oyuncunun sinema çalışmalarında ise Leoparın Kuyruğu, Sis ve Gece, Mavi Gözlü Dev ve Zübeyde, Analar ve Oğullar gibi yapımlar bulunuyor.

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ETİKETLER
#kızılcık şerbeti
#İstanbul
#Devrim Nas
#doktorlar
#Mimar Sinan Üniversitesi
#Biyografi
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