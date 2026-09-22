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Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 16:23
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 16:29

Emin Olcay kimdir? Emin Olcay kaç yaşında? Emin Olcay hangi dizilerde oynadı?

Türk televizyonlarının unutulmaz yapımlarından Kurtlar Vadisi denildiğinde akıllara gelen isimlerden biri de Emin Olcay oluyor. Dizide Ömer Baba olarak tanınan oyuncu, uzun yıllara yayılan sanat hayatında tiyatrodan sinemaya, televizyon dizilerinden farklı projelere kadar birçok yapımda yer aldı. Peki Emin Olcay kimdir? Emin Olcay kaç yaşında? Emin Olcay hangi dizilerde oynadı?

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Emin Olcay kimdir? Emin Olcay kaç yaşında? Emin Olcay hangi dizilerde oynadı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 16:23
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 16:29

Özellikle Ömer Baba karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Emin Olcay'ın kariyeri yalnızca ile sınırlı değil. Usta oyuncu, yıllar içinde Ferhunde Hanımlar, Çiçek Taksi, Deli Yürek, Yedi Numara ve Kertenkele gibi sevilen dizilerde de rol aldı. Peki Emin Olcay kimdir? Emin Olcay kaç yaşında? Emin Olcay hangi dizilerde oynadı?

HABERİN ÖZETİ

Emin Olcay kimdir? Emin Olcay kaç yaşında? Emin Olcay hangi dizilerde oynadı?

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Özellikle Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba karakteriyle tanınan usta oyuncu Emin Olcay'ın kariyerine odaklanan haber, oyuncunun hayatı ve rol aldığı yapımlar hakkında bilgi veriyor.
Emin Olcay, 1 Ocak 1946 İstanbul doğumludur ve 2026 itibarıyla 80 yaşındadır.
Oyunculuğa tiyatro sahnesinde başlayan Olcay, Kurtlar Vadisi dizisindeki Ömer Candan (Ömer Baba) karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır.
Kurtlar Vadisi'nin yanı sıra Ferhunde Hanımlar, Çiçek Taksi, Deli Yürek, Yedi Numara ve Kertenkele gibi birçok sevilen dizide de rol almıştır.
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 2007-2014 yılları arasında 233 bölümde Ömer Baba karakterini canlandırmıştır.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

EMİN OLCAY KİMDİR?

Emin Olcay, 1 Ocak 1946 tarihinde 'da dünyaya geldi. Oyunculuğa tiyatro sahnesinde başlayan Olcay, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde televizyon ve sinemada da adından söz ettirdi. Oyuncunun sanat hayatının ilk dönemleri Devlet Tiyatroları ile bağlantılı. Olcay'ın 1964 yılında Devlet Tiyatroları'nda sahnelenen Peter Pan müzikalinde yer aldığı belirtiliyor. Tiyatro deneyiminin ardından farklı yapımlarda oyunculuk yapan Olcay, özellikle televizyon dizileriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Yıllar içinde farklı karakterlere hayat veren oyuncunun kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri ise Kurtlar Vadisi oldu.

Emin Olcay kimdir? Emin Olcay kaç yaşında? Emin Olcay hangi dizilerde oynadı?

ÖMER BABA KARAKTERİYLE TANINDI

Emin Olcay'ın adının geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan karakterlerin başında Ömer Baba geliyor. Oyuncu, Kurtlar Vadisi dizisinde Ömer Candan karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin önemli karakterlerinden biri olan Ömer Baba, özellikle Polat Alemdar ile olan ilişkisi ve olaylara yaklaşımıyla izleyicilerin dikkatini çekti. Emin Olcay'ın oyunculuğu da karakterin dizideki yerinin akıllarda kalmasında etkili oldu.

Emin Olcay kimdir? Emin Olcay kaç yaşında? Emin Olcay hangi dizilerde oynadı?

Kurtlar Vadisi'nin ardından aynı karakter, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde de izleyici karşısına çıktı. Olcay, uzun yıllar devam eden yapımda Ömer Baba rolünü sürdürdü.

EMİN OLCAY KAÇ YAŞINDA?

1946 doğumlu olan Emin Olcay, 2026 yılı itibarıyla 80 yaşında. İstanbul doğumlu olan oyuncunun sanat hayatı 1960'lı yıllara kadar uzanıyor. Yaklaşık altmış yılı bulan kariyerinde tiyatro, televizyon ve sinema alanlarında çalışmalar yapan Olcay, özellikle televizyon dizilerindeki rolleriyle daha geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Emin Olcay kimdir? Emin Olcay kaç yaşında? Emin Olcay hangi dizilerde oynadı?

EMİN OLCAY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Emin Olcay, kariyeri boyunca çok sayıda televizyon dizisinde rol aldı. Oyuncunun yer aldığı yapımlar arasında farklı dönemlerde ekrana gelen sevilen diziler bulunuyor. Olcay'ın rol aldığı diziler arasında Ferhunde Hanımlar, Çiçek Taksi, Deli Yürek, Yedi Numara, Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Pusu, Karagümrük Yanıyor, Gönül Bahçesi, Nakş-ı Dil Sultan, Esir Sultan, Ben Onu Çok Sevdim, Kertenkele, Kertenkele Yeniden Doğuş, Sana Söz ve Zerhun yer alıyor. Özellikle 2000'li yıllarla birlikte televizyon projelerinde daha sık görülen oyuncu, farklı türlerdeki yapımlarda birbirinden farklı karakterlerle seyirci karşısına çıktı.

Emin Olcay kimdir? Emin Olcay kaç yaşında? Emin Olcay hangi dizilerde oynadı?

KURTLAR VADİSİ PUSU'DA YILLARCA EKRANDA KALDI

Emin Olcay'ın en uzun soluklu televizyon çalışmalarından biri Kurtlar Vadisi Pusu oldu. 2007 yılında başlayan dizide Ömer Baba karakterini sürdüren oyuncu, yapımın uzun yıllar devam etmesiyle birlikte izleyicilerin karşısında kalmaya devam etti.

Emin Olcay kimdir? Emin Olcay kaç yaşında? Emin Olcay hangi dizilerde oynadı?

IMDb kayıtlarında Olcay'ın 2007-2014 yılları arasında Kurtlar Vadisi Pusu'nun 233 bölümünde yer aldığı bilgisi bulunuyor. Daha önce Kurtlar Vadisi'nde de Ömer Candan karakterini oynayan oyuncu, böylece aynı rolle iki farklı yapımda izleyici karşısına çıktı.

DİĞER DİZİLERDE DE ROL ALDI

Emin Olcay'ın kariyerinde yalnızca Kurtlar Vadisi serisi bulunmuyor. Oyuncu, farklı dönemlerde Deli Yürek ve Yedi Numara gibi dönemin dikkat çeken dizilerinde de rol aldı. Daha sonraki yıllarda Kertenkele dizisinde Ziya Hoca karakteriyle ekrana gelen Olcay, dizinin devam projesi olan Kertenkele Yeniden Doğuşta da yer aldı. 

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ETİKETLER
#deli yürek
#kurtlar vadisi
#İstanbul
#Emin Olcay
#Çiçek Taksi
#Ömer Baba
#Ferhunde Hanımlar
#Biyografi
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