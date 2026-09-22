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Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 11:46

Murat Ünalmış'ın eşi Nutiye Akar kimdir? Nutiye Akar kaç yaşında? Nutiye Akar mesleği nedir?

Başarılı ve yakışıklı oyuncu Murat Ünalmış'ın eşi Nutiye Akar'ın kim olduğu merak ediliyor. Şimdilerde Sevdan Bir Ateş dizisinde oynadığı Mirza Kozaklı karakteriyle izleyici karşısına çıkan Murat Ünalmış'ın eşi Nutiye Akar hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Murat Ünalmış eşi Nutiye Akar kimdir? Nutiye Akar kaç yaşında? Nutiye Akar mesleği nedir? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Murat Ünalmış'ın eşi Nutiye Akar kimdir? Nutiye Akar kaç yaşında? Nutiye Akar mesleği nedir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 11:46

Yer Gök Aşk, Bir Zamanlar Çukurova ve gibi birbirinden popüler dizilerle adını geniş kitlelere duyuran 'ın eşi Nutiye Akar, son zamanlarda magazin gündeminde büyük ses getiren isimler arasında yer alıyor. Başarılı ve yakışıklı oyuncunun eşinin kim olduğu ise  kamuoyu tarafından merak ediliyor. Şimdilerde Sevdan Bir Ateş dizisinde oynadığı Mirza Kozaklı karakteriyle izleyici karşısına çıkan Murat Ünalmış'ın eşi Nutiye Akar hakkında detaylar araştırılıyor. Sade ve gözlerden uzak yaşam tarzlarıyla merak edilen çiftler arasında yer alan ikiliden Nutiye Akar'ın kişisel yaşantısı da merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Murat Ünalmış'ın eşi Nutiye Akar kimdir? Nutiye Akar kaç yaşında? Nutiye Akar mesleği nedir? Nutiye Akar hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Nutiye Akar'a dair bilinmeyenler...

NUTİYE AKAR KİMDİR?

Nutiye Akar, başarılı ve yakışıklı oyuncu Murat Ünalmış'ın eşidir. Son zamanlarda hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde geniş yankı uyandıran Akar, Ünalmış ile olan evliliğinden sonra adını duyurmuştur. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Akar'ın kişisel yaşantısına dair çok fazla bilgi yer almıyor. Hakkında kamuoyuna açık biyografik bilgi oldukça sınırlı olan Akar, özellikle ünlü oyuncu ile evliliği sonrası sosyal medyada dikkatleri üzerine çektiği haberleriyle tanınıyor.

Murat Ünalmış'ın eşi Nutiye Akar kimdir? Nutiye Akar kaç yaşında? Nutiye Akar mesleği nedir?

Gerçek adı Albena Ilıeva olarak bilinen Nutiye Akar, kamuoyunda daha çok Nutiye Akar adıyla tanınıyor. Bulgar kökenli olduğu bilinen Akar'ın, Türkiye'ye yerleştikten sonra adını değiştirdiği ve sosyal çevresinde bu isimle anılmaya başladığı söyleniyor. Eğitimini Marmara Üniversitesi'nde tamamladığı bilinen Akar'ın, kariyerinin ilk yıllarında Basket Dergisi'nde yazarlık yaptığı biliniyor. Uzun süredir Türkiye'de yaşamına devam eden Akar'ın Bulgaristan'da dünyaya geldiği iddia ediliyor.

Murat Ünalmış'ın eşi Nutiye Akar kimdir? Nutiye Akar kaç yaşında? Nutiye Akar mesleği nedir?

NUTİYE AKAR KAÇ YAŞINDA?

Çifte kimliği olduğu bilinen Nutiye Akar'ın doğum tarihine ve yaşına ilişkin doğruluğu kanıtlanmış herhangi resmi bir bilgi bulunmuyor. Bulgar asıllı Akar, özel hayatını ve kişisel yaşantısını gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği biliniyor. Sosyal medyada da oldukça pasif olan Akar'ın resmi bir hesabının olup olmadığı da bilinmiyor.

Murat Ünalmış'ın eşi Nutiye Akar kimdir? Nutiye Akar kaç yaşında? Nutiye Akar mesleği nedir?

Doğum tarihi ve yaşı hakkında kamuoyunda açıklanmış resmi bir bilgi bulunmayan Nutiye Akar'ın bu nedenle kaç yaşında olduğuna dair net bir veri yer almıyor. Akar'ın resmi kaynaklar tarafından doğrulanan bir yaş bilgisi kamuoyunda bulunmuyor.

Murat Ünalmış'ın eşi Nutiye Akar kimdir? Nutiye Akar kaç yaşında? Nutiye Akar mesleği nedir?

NUTİYE AKAR MESLEĞİ NE?

Nutiye Akar'ın mesleği hakkında doğrulanmış net bir bilgi bulunmuyor. Kariyerinin ilk yıllarında Basket Dergisi'nde yazarlık yaptığı söylenen Akar'ın resmi kaynaklar tarafından doğrulanmış bir mesleği bulunmuyor. Bu nedenle Akar'ın kariyeri ve iş hayatına dair bilgiler netlik kazanmış değil.

Murat Ünalmış'ın eşi Nutiye Akar kimdir? Nutiye Akar kaç yaşında? Nutiye Akar mesleği nedir?

Ünlü ve başarılı oyuncu Murat Ünalmış ile evli olan Nutiye Akar, düğün sonrası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Çift, 22 Eylül 2023 tarihinde İstanbul'da sade bir törenle dünyaevine girdi. Magazin dünyasında büyük ses getiren bu evlilik sonrasında arama motorlarında Nutiye Akar ismi taratılmaya başlandı. Aile arasında ve gösterişten uzak gerçekleşen nikah töreninde çiftin mutlulukları gözlerinden okunmuştu. Çiftin mutlu beraberliğinden ise 2 çocukları bulunuyor.

 

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#Bir Zamanlar Çukurova
#Murat Ünalmış
#Yer Gök Aşk
#gülcemal
#Nutiye Akar
#Biyografi
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