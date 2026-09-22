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Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 09:46

Hamdi Ulukaya kimdir? Hamdi Ulukaya neyin sahibi? Hamdi Ulukaya serveti ne kadar?

'Dünyadaki En Zengin Türk' olarak gösterilen, Amerika'nın Yoğurt Kralı olarak tanınan Hamdi Ulukaya'nın özel hayatına dair detaylar merak ediliyor. Amerika'da yoğurt markası sahibi olan ve orada yaşayan Hamdi Ulukaya'nın kişisel yaşantısı araştırılıyor. Peki, Hamdi Ulukaya kimdir? Hamdi Ulukaya neyin sahibi? Hamdi Ulukaya serveti ne kadar? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Hamdi Ulukaya kimdir? Hamdi Ulukaya neyin sahibi? Hamdi Ulukaya serveti ne kadar?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 09:46

'ın ilçesinden 'ya gidip yoğurt fabrikasıyla dünyanın en zengin Türk'ü olan özel hayatıyla merak uyandırıyor. 'Dünyadaki En Zengin Türk' olarak gösterilen ve Amerika'nın Yoğurt Kralı olarak tanınan Hamdi Ulukaya'nın kişisel yaşantısına dair detaylar merak ediliyor. Amerika'da yoğurt markası sahibi olan ve orada yaşayan Hamdi Ulukaya'nın servetinin ne kadar olduğu da araştırılıyor. Erzincan'ın İliç ilçesinde doğan Hamdi Ulukaya, 1994'te İngilizce öğrenmek için Amerika'ya yerleşmişti. 2005 yılında New York eyaletinde kapanan eski bir yoğurt fabrikasını satın alarak kurduğu markasını, birkaç yıl içinde ülkenin en çok satan yoğurt markasına dönüştüren ünlü iş insanı, başarısıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Peki, Hamdi Ulukaya kimdir? Hamdi Ulukaya neyin sahibi? Hamdi Ulukaya serveti ne kadar? Hamdi Ulukaya hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Hamdi Ulukaya'ya dair bilinmeyenler...

HAMDİ ULUKAYA KİMDİR?

Hamdi Ulukaya, Türk girişimci ve iş insanıdır. Dünyadaki En Zengin Türk' olarak gösterilen Ulukaya, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) en çok satılan süzme yoğurt markası Chobani’nin kurucusu, sahibi, yönetim kurulu başkanı ve CEO’sudur. Ünlü iş insanı, Mart 2026 itibarıyla dünyanın en zengin 300 insanı arasında bulunan tek Türk konumunda bulunmaktadır. Erzincan'ın İliç ilçesinde dünyaya gelen Ulukaya, süt hayvancılığı yapan bir aileye mensuptur.

Hamdi Ulukaya kimdir? Hamdi Ulukaya neyin sahibi? Hamdi Ulukaya serveti ne kadar?

Eğitim yıllarının ilk dönemlerini Erzincan'da geçiren Hamdi Ulukaya, yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. 1994 yılında İngilizce öğrenmek için ABD'ye gitti. 1997 yılında University of Albany’de eğitim görmeye başlayan Ulukaya, 2002’de babasının tavsiyesiyle küçük bir beyaz peynir fabrikası kurdu. Türk girişimci, asıl başarısını 2005 yılında New York eyaletinin kuzeyinde, kapatılmış olan büyük bir yoğurt fabrikasını satın alarak yakaladı.

Hamdi Ulukaya kimdir? Hamdi Ulukaya neyin sahibi? Hamdi Ulukaya serveti ne kadar?

Chobani adını verdiği markasını birkaç yıl içinde ülkenin en çok satan yoğurt markasına dönüştüren Hamdi Ulukaya, beş yıldan kısa sürede yıllık satışlarını sıfırdan 1 milyar doların üzerine çıkararak 2011’de ABD’nin lider yoğurt markası oldu. 2013 yılında 'Dünyada Yılın Girişimcisi' ilan edilen Ulukaya, sahibi olduğu yoğurt markasının başarısıyla milyarder olarak dünyaya adını duyurdu. 2025 yılında serveti 14,2 milyar dolar olan ünlü iş insanı, ABD'nin Yoğurt Kralı olarak tanındı.

Hamdi Ulukaya kimdir? Hamdi Ulukaya neyin sahibi? Hamdi Ulukaya serveti ne kadar?

HAMDİ ULUKAYA NEYİN SAHİBİ?

Aslen Elazığlı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Hamdi Ulukaya, Fırat Nehri kıyısında kendi sahip oldukları ve işlettikleri bir çiftlikte koyun ve keçi yetiştiriciliği yaparak peynir ve yoğurt üreten ailesi, sürüleri yaylalarda otlatmak için mevsimi takip ederek göçebe bir yaşam sürdürmekteydi. 26 Ekim 1972 yılında hayata gözlerini açan Ulukaya, 2026 yılı itibarıyla 54 yaşındadır.

Hamdi Ulukaya kimdir? Hamdi Ulukaya neyin sahibi? Hamdi Ulukaya serveti ne kadar?

Hamdi Ulukaya, iş dünyasına 2002 yılında New York, Johnston'da Euphrates (Fırat) adını verdiği, kendine ait küçük bir toptan beyaz peynir imalathanesi açarak adım attı. 2005 yılında ise New York eyaletinin kuzeyinde, kapatılmış olan büyük bir yoğurt fabrikasını satın alarak kariyerinde zirveyi yakalayan Ulukaya, Amerikan usulü yoğurdu fazla şekerli, sulu ve yapay buldu.

Hamdi Ulukaya kimdir? Hamdi Ulukaya neyin sahibi? Hamdi Ulukaya serveti ne kadar?

Türkiye'de her gün yiyerek büyüdüğü koyu süzme yoğurdu üretmeyi tercih eden ünlü iş insanın amacı ABD pazarı için kaliteli, lezzetli, doğal ve uygun fiyatlı bir süzme yoğurt markası oluşturmaktı. Türkiye'den yoğurt ustası getirterek iki yılda markasını güçlendiren Ulukaya, yoğurt fabrikasına 'Chobani' adını verdi.

Hamdi Ulukaya kimdir? Hamdi Ulukaya neyin sahibi? Hamdi Ulukaya serveti ne kadar?

ABD’de en çok satılan süzme yoğurt markası Chobani’nin kurucusu, sahibi, yönetim kurulu başkanı ve CEO’su olan Hamdi Ulukaya, iş dünyasında birçok başarılı projeye imza attı. Yoğurt fabrikasının yanı sıra kahve markasıyla da çalışmalarını güçlendiren ünlü iş insanı, lüks kahve pazarında diğer kahve markalarıyla rekabet halinde olan La Colombe Coffee Roasters'ın çoğunluk hissesine sahip oldu.

Hamdi Ulukaya kimdir? Hamdi Ulukaya neyin sahibi? Hamdi Ulukaya serveti ne kadar?

HAMDİ ULUKAYA'NIN SERVETİ NE KADAR?

ABD'nin Yoğurt Kralı olarak tanınan Hamdi Ulukaya'nın 2025 yılında servetinin 14,2 milyar dolar olduğu biliniyor. Forbes Dergisi'nin dünyanın en zenginlerini canlı olarak güncellediği "The World's Real-Time Billionaires" listesinde 14.2 milyar dolarlık servetiyle dünyada 185'inci, Türkiye'de 1'inci sırada yer alan Ulukaya, 'Dünyadaki En Zengin Türk' unvanıyla ön plana çıkıyor.

Hamdi Ulukaya kimdir? Hamdi Ulukaya neyin sahibi? Hamdi Ulukaya serveti ne kadar?

2025 tarihinde Chobani'nin aldığı $0.65 milyarlık yatırım; şirketin hisse değerlerini ve Hamdi Ulukaya'nın servetini önemli ölçüde artırdığı söyleniyor. İlk evliliğini Ayşe Giray ile 1997 yılında gerçekleştiren Ulukaya, 1999 yılında bu birlikteliği noktaladığı biliniyor. 2018 yılında Louise Vongerichten ile ikinci evliliğini yapan Ulukaya'nın 3 çocuğu bulunuyor. 

 

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#Erzincan
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#chobani
#hamdi ulukaya
#iliç
#Biyografi
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