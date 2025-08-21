İsrail yüzlerce ailenin kaldığı El-Menasra kampını havaya uçurdu

İsrail savaş uçakları sabah saatlerinde Deir el-Balah'taki yerlerinden edilmiş 200 ailenin yaşadığı "El-Menasra" kampını vurdu. Önce tahliye uyarısı yapan İsrail, daha sonra kampı bombalayarak yerle bir etti.

İsrail savaş uçaklarının 3 hava saldırısı ile vurduğu kampta bulunan aileler eşyalarını yanına almadan yaşadığı evleri terk etmek zorunda kaldı. El Aksa Şehitleri Hastanesi’ndeki sağlık yetkilileri, saldırı sonucu yaralanan 4 kişinin hastanede tedavi edildiğini bildirdi.