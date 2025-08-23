Rusya'nın Kuzey Filosu, donanmaya destek tatbikatı gerçekleştirdi
Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Aleksandr Moiseyev, tatbikatın organizasyonunu yerinde denetlerken, Kuzey Filosu Komutanı Amiral Konstantin Kabantsov’dan da bilgi aldı.
Murmansk bölgesindeki bir hava üssünde ise yangın söndürme, pist onarımı, hava savunması ve sabotajlara karşı önlem çalışmaları yapıldı. Tatbikatın ana safhasında, taktik uçaklar, denizaltısavar uçakları ve helikopterler kısa sürede havalanarak yedek üs ve hazırlanan bölgelere intikal ettirildi.