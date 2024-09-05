ABD'den Gazze'de ateşkes ve Philadelphi Koridoru'nda son durum açıklaması geldi

05 Eylül 2024 05:07 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 05:36

Gazze'de ateşkes anlaşmaları için görüşmeler sürüyor. ABD yönetimi anlaşma önerisinde Hamas'ın işaret ettiği metinle dikkat çekerek Philadelphi Koridoru" tartışmalarındaki son durumu da açıkladı.

İsrail'in Gazze bölgesinde yaptığı katliam sürerken ateşkes sağlanması için görüşmeler sürüyor. ABD yönetimi, ateşkes anlaşmasında yüzde 90'a gelindiğini belirtti ve "Philadelphi Koridoru" için görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.

ABD'li yetkilinin açıklamasında Hamas'ın temmuz ayında mutabık kaldığı metinle örtüştüğüne dikkat çekerek 18 bölümlük metnin 14'ünde anlaşmanın sağlandığı açıklandı. Açıklamada "Esas olarak (ateşkes) bu anlaşmanın yüzde 90'ında mutabık kalınmış durumda." sözlerine yer verildi.

PHİLADELPHİ KORİDORU TARTIŞILIYOR

Gazze'nin güney sınırında, Refah şehri yakınlarında olan Philadelphi Koridoru'nda İsrail askerlerinin kalıp kalmayacağı tartışması da sürüyor. ABD'li yetkili, 3 aşamalı anlaşmanın birinci aşamasında İsrail'in "nüfusu yoğun bölgelerden çekilmesi" maddesinin bulunduğunu ve koridorun bu bağlamda tartışma konusu olduğunu söyledi..

İsrail'in, Philadelphi Koridoru'nda belli sayıda askerini "güvenlik" gerekçesiyle tutmak istediğini söyleyen ABD'li kıdemli yetkili, "Anlaşmada Philadelphi Koridoru'ndan bahsedilmiyor. Anlaşmanın söylediği şey, (İsrail'in) nüfusu yoğun bölgelerden geri çekilmesi diyor. Burada tartışma, Philadelphi Koridoru'nun nüfusu yoğun bir yer olup olmadığı üzerine başladı ki burası esasen Gazze ile Mısır sınırı arasında bir yol. İsrailliler bu konuda son birkaç haftadır koridor boyunca askeri varlıklarını önemli ölçüde azaltacak bir öneri geliştirdiler ki bu aslında anlaşmayla teknik olarak uyumlu." değerlendirmesini yaptı.