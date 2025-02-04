Antikacıdan 180 TL'ye aldı! Gerçek değeri karşısında gözlerine inanamadı

04 Şubat 2025 13:29 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 13:54

ABD'nin Illinois eyaletinde yaşayan John Carcerano isimli adam, bir antikacıdan sadece 5 dolara (yaklaşık 180 TL) basit bir porselen aldığını düşündü. Eve geldiğinde internet üzerinden tabağın tarihçesini araştıran adam çıkan sonuç karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

ABD'nin Illinois eyaletinde yaşayan John Carcerano isimli bir adam, ikinci el mağazasından sadece 5 dolara (yaklaşık 180 TL) satın aldığı bir porselen tabağın gerçek değeri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Başlangıçta sıradan bir porselen parçası sanan Carcerano, internette yaptığı araştırmalar sonucunda tabağın, 18. yüzyıldan kalma nadir bir Çin ihracat ürünü olduğunu fark etti. Keşfini doğrulamak için Sotheby’s başta olmak üzere çeşitli müzayede evlerine danıştı.

YAKLAŞIK 250 YAŞINDA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Uzmanlar tarafından yapılan incelemeler sonucunda, tabağın Qing Hanedanı’nın Qianlong dönemine, yani yaklaşık 1775 yılına ait olduğu tespit edildi.

Benzer bir tabak daha önce 4.400 dolara satılmıştı. Uzmanlar, Carcerano’nun elindeki parçanın da 4.000 ila 6.000 dolar (yaklaşık 144 bin ila 215 bin TL) arasında bir değere sahip olduğunu ifade etti.

Şanslı olduğunu dile getiren Carcerano yaptığı açıklamada, "Birinin çöpü, başkasının hazinesi olabilir. Beş dakika içinde değerli bir şeye sahip olduğumu anladım" ifadelerine yer verdi.