Suudi Arabistan'dan sürpriz KAAN hamlesi: Yakından incelediler

11 Haziran 2024 15:42 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 16:20

Türk savunma sanayisinin insansız hava aracı, akıllı sistemler ve savaş uçakları gibi yerli projeleri birçok ülkenin radarında. Bayraktar TB2’nin ihracat başarısı sonrası gözler KIZILELMA, ANKA, KAAN gibi projelere çevrildi.

UÇUŞLARIYLA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Özellikle körfez ülkeleri Türkiye’nin 5. Nesil savaş uçağı KAAN’ı yakından takip ediyor. Milli Muharip uçak KAAN, ikinci uçuşunu başarıyla tamamladı. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), milli muharip uçak KAAN'ın ikinci uçuşunda 14 dakika havada kalarak 10000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştığını bildirmişti.

Özellikleriyle F-22 ve F-35 gibi savaş uçaklarına rakip olacağı değerlendirilen KAAN ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

SUUDİ ARABİSTAN KAAN'I İNCELEDİ

SavunmaSanayiST'de yer alan bilgilere göre Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı heyeti, KAAN savaş uçağını inceledi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan’ın KAAN Milli Muharip Uçak Programı’na katılımı için anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu açıklamıştı. BAE ve Azerbaycan gibi ülkelerden sonra Suudi Arabistan’da ilerleyen günlerde programa katılmak istediğini bildirebilir.

Suudi Arabistan medyası KAAN’ın test uçuşlarından övgüyle bahsetmişti.