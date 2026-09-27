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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 16:31
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 16:31

Başkan Xi Xinping'in ziyaretinin ardından Çin'den ABD'ye sürpriz hediyeler

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ABD ziyaretinin ardından sürpriz hediyeler ABD için yola çıktı. Çin, ABD'ye dostluk ve iyi niyet göstergesi olarak iki panda gönderiyor.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Başkan Xi Xinping'in ziyaretinin ardından Çin'den ABD'ye sürpriz hediyeler
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 16:31
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 16:31

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ziyaretinde ülkeler arasında dostluk ve iyi niyet göstergesi olarak 'ye hediyeler gönderildi. Xinhua'nın haberine göre, Sıçuan eyaletindeki Çıngdu Dev Panda Yetiştirme Araştırma Üssü'nde yaşayan pandalar "Ping Ping" ve "Fu Şuang", bu sabah uçakla ABD'ye gönderildi.

AMERİKAN HALKINA HEDİYE

Devlet Başkanı Xi, 23-25 Eylül tarihlerinde Washington'a yaptığı ziyarette, pandaların birkaç gün içinde yeni yuvaları Atlanta'ya geleceğini ve Amerikan halkıyla buluşacağını belirtmişti.

Başkan Xi Xinping'in ziyaretinin ardından Çin'den ABD'ye sürpriz hediyeler

DOSTLUĞUN BİR ÖRNEĞİ

Pandaların ABD'ye gönderilmesini "iyi haber" olarak nitelendiren Xi, bunun Çinliler ile Amerikalılar arasındaki dostluğun bir örneği olduğunu ifade etmişti.

Pandalar, Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği ile Atlanta Hayvanat Bahçesi arasındaki koruma anlaşması kapsamında 10 yıllığına ödünç veriliyor.

Atlanta Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan son pandalar 2024'te Çin'e iade edilmişti. Panda ödünç verme programı, Pekin ile Washington arasındaki gerilimler nedeniyle bir dönem askıya alınmıştı.

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ETİKETLER
#ABD
#Sıçuan
#Çin Devlet Başkanı Xi Jinping
#Çıngdu Dev Panda Yetiştirme Araştırma Üssü
#Atlanta Hayvanat Bahçesi
#Dünya
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