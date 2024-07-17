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Bulgaristan'da kırmızı alarm: 5 bölgeyi etkisi altına alacak

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
17 Temmuz 2024 01:05 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 01:08
Bulgaristan&#039;da kırmızı alarm: 5 bölgeyi etkisi altına alacak

Bulgaristan'da yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle 5 bölgede "kırmızı" kategoride uyarı verildi.

Sıcak havalar dünyanın dört bir yanını etkilemeye devam ediyor. Bulgaristan Haber Ajansının (BTA) haberine göre, Bulgaristan Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü, Blagoevgrad, Pleven, Veliko Tarnovo ve Ruse bölgelerinde "kırmızı", ülkenin kalanında ise "turuncu" kategori sıcaklık uyarısı yapıldı.

Gün içinde sıcaklıkların 37 ile 42 santigrat derece arasında değiştiği ülkede "kırmızı" kategorinin yarın itibarıyla ülkenin diğer bölgelerini kapsayacağı aktarıldı.

Kara Yolları Altyapı Ajansı, sıcaklığın yarın 35 santigrat derece üstüne çıkması beklenen Bulgaristan'da 10 bölgede 20 ton üstü kamyonların yollara çıkması yasaklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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