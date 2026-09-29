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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 11:29

Daha önce yalanlanan görüşme bu kez açıklandı: BAE lideri Al Nahyan ile Netanyahu'dan 6 saatlik görüşme

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından daha önce yalanlanan görüşme bu kez resmi makamlar tarafından açıklandı. BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 6 saatlik görüşme gerçekleştirdi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Daha önce yalanlanan görüşme bu kez açıklandı: BAE lideri Al Nahyan ile Netanyahu'dan 6 saatlik görüşme
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 11:29

(BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın Başbakanı ile görüşme gerçekleştirdi. BAE basını, Al Nahyan ile Netanyahu'nun Pazar günü Körfez ülkesine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında ikili ilişkileri ele aldığını duyurdu. BAE basınında yer alan haberler Netanyahu'nun ziyaretine dair BAE'den gelen ilk resmi doğrulama oldu.

Daha önce yalanlanan görüşme bu kez açıklandı: BAE lideri Al Nahyan ile Netanyahu'dan 6 saatlik görüşme

İSRAİL: İRAN KONUSUNA ODAKLANILDI

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, Netanyahu'nun BAE Devlet Başkanı'nın daveti üzerine ziyarette bulunduğu belirtildi. Açıklamada, ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine ve bölgesel zorluklara odaklandığı ifade edildi. Üst düzey üç İsrailli yetkili, Pazar günü gerçekleşen görüşmenin 6 saat sürdüğünü ve İran konusuna odaklandığını söyledi.

Daha önce yalanlanan görüşme bu kez açıklandı: BAE lideri Al Nahyan ile Netanyahu'dan 6 saatlik görüşme

MART AYINDAKİ GÖRÜŞME YALANLANMIŞTI

Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Mayıs ayında Netanyahu'nun Körfez ülkesine "gizli bir ziyaret" gerçekleştirip Devlet Başkanı ile görüştüğünü açıklamasının ardından, BAE daha önce BAE Devlet Başkanı'nın Netanyahu ile görüştüğü iddiasını reddetmişti. 

Netanyahu ile Al Nahyan'ın 26 Mart'ta Abu Dabi'nin Umman sınırındaki vaha kenti El-Ayn'da bir araya geldikleri belirtilmişti.

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#israil
#binyamin netanyahu
#birleşik arap emirlikleri
#Muhammed Bin Zayed Al Nahyan
#Körfez Ülkesi
#Dünya
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