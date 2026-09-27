Helikopter kalkıştan kısa süre sonra düştü! Kanada'da feci kaza

Kanada'nın Quebec eyaletinde özel bir helikopter kalkıştan kısa süre Montreal yakınlarındaki Sainte-Brigide-d'Iberville bölgesinde düştü. CBC News'in haberine göre, ilk müdahale ekipleri olay yerine ulaştığında helikopterin alevler içinde olduğunu gördü.

Helikopterde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, ilk bulgulara göre helikopterin kalkıştan kısa süre sonra sorun yaşadığını ve fazla uzaklaşamadan düştüğünü belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.