Helikopter kalkıştan kısa süre sonra düştü! Kanada'da feci kaza

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Kanada'nın Quebec eyaletinde özel bir helikopter kalkıştan kısa süre Montreal yakınlarındaki Sainte-Brigide-d'Iberville bölgesinde düştü. CBC News'in haberine göre, ilk müdahale ekipleri olay yerine ulaştığında helikopterin alevler içinde olduğunu gördü.
Helikopterde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Polis, ilk bulgulara göre helikopterin kalkıştan kısa süre sonra sorun yaşadığını ve fazla uzaklaşamadan düştüğünü belirtti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.