Netanyahu'nun eşi için özel F-35'ler havalandı! İsrail'de ''misilleme'' alarmı

30 Ekim 2024 22:35 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 22:56

İsrail ordusu, Hizbullah ve İran'dan gelebilecek olası saldırıları karşı kırmızı alarm verdi. Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun "misilleme korkusuyla" özel savaş uçağı talep ettiği iddia edildi. İki adet F-35 savaş uçağının Sara için havalandığı belirtildi.

Gazze ve Lübnan’da sivilleri hedef alan İsrail, İran’dan gelebilecek olası saldırıya karşı kırmızı alarma geçti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kayserya kasabasındaki özel konutuna İHA saldırısı düzenlendiği öne sürülmüştü. İran ve Hizbullah’ın yeniden Netanyahu’nun bulunduğu herhangi bir yeri hedef alabileceği konuşuluyor. Netanyahu'nun geçen ay ABD'ye düzenlediği seyahat dönüşünde, eşi Sara Netanyahu'nun "misilleme korkusuyla" ısrarlı talebi üzerine başbakanlık uçağına iki F-35 savaş jetinin eşlik ettiği öne sürüldü.

NETANYAHU'NUN EŞİNİ RAHATLATMAK İÇİN UÇTULAR

İsrail'in "Walla" internet sitesinin adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail Başbakanlık Ofisi’nin Başbakanın eşi Sara Netanyahu'nun başbakanlık uçağının "düşürülmesinden korkması" üzerine, ABD seyahati için İsrail ordusundan savaş jetlerinin eşlik etmesi talebinde bulunduğu kaydedildi.

Haberde, Sara Netanyahu'nun Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın 27 Eylül'de Beyrut'ta İsrail hava saldırılarında öldürülmesinin ardından gerçekleşebilecek olası bir "misillemeden" korktuğu belirtildi.

İKİ F-35 HAVALANDI

Habere göre, İsrail ordusu, seyahatin tamamı için savaş jeti tahsis etmeyi reddetti ancak İsrail Başbakanlık Ofisi daha sonra dönüş yolculuğu için talepte bulundu. Bunun üzerine, İsrail ordusuna ait iki F-35, Netanyahu'nun uçağına İsrail hava sahasında eşlik etti.

F-35’lerin fotoğraflarının yayınlanmak istediği ancak İsrail Hava Kuvvetleri’nin reddettiği konuşuluyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi, haberi "tamamen yalan" olarak nitelendirirken İsrail ordusu yalnızca "başbakanın uçağının güvenliği güvenlik değerlendirmeleri ve yönetmeliklere göre belirlenir" açıklamasında bulundu.