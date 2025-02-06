Şaka amaçlı rastgele numaraya attığı mesaj hayatını değiştirdi: Sadece 'Merhaba' yazdım

06 Şubat 2025 14:02 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 14:10

İngiltere'nin Coventry şehrinde yaşayan ve 1998 yılında 18 yaşına giren Donovan Shears ilk kez bir cep telefonu sahibi olmuştu. Sosyal medyanın olmadığı o dönemlerde kendine biraz eğlence arayan genç, rastgele bir numaraya yazdığı basit bir mesajla hayatını değiştirdi.

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İngiltere'nin Coventry şehrinde yaşayan ve 1998 yılında, o dönemde 18 yaşına giren Donovan Shears, ilk cep telefonunu almıştı. Sosyal medya ve akıllı telefonun olmadığı o yıllarda telefonlar sadece arama ve mesajlaşmaya (SMS) yarıyordu.

Eğlence için tek seçenek günümüzde efsaneleşmiş olarak kabul edilen yılan oyunu tarzı basit uygulamalardı. Donovan ise can sıkıntısından farklı bir yola başvurdu. Rastgele bir numara uyduran Donovan Shears, "Merhaba" yazan bir mesaj gönderdi.

Çok geçmeden yaklaşık 160 kilometre uzaklıkta yaşayan Kirsty adındaki kadından bir yanıt aldı. Kirsty, o anı, "Numaramı verdiğim birinden geldiğini düşündüm ve ‘Merhaba, kimsiniz?’ diye yanıt verdim." şeklinde ifade ediyor.

Kirsty'den aldığı cevap sonrası Donovan’ın yolladığı mesaj ise kısaydı: "Don." İşte bu basit mesaj, onları birbirine bağlayan ilk adım oldu.

İLK MESAJDAN 6 AY SONRA BULUŞTULAR

O dönemde cep telefonları fotoğraf gönderme imkanı sunmadığı için, Donovan ve Kirsty birbirlerini mesaj yoluyla tarif ederek tanımaya çalıştı. Kirsty, Donovan’ın kendisini "1.80 boyunda" olarak tarif ettiğini hatırlıyor ve o an aklından geçenleri, "Gerçekten mi? diye düşündüm. Neyse ki doğru söylemiş!" ifadeleriyle anlattı.

İlk mesajın ardından geçen 6 ay boyunca iletişimde kalan ikili, sonunda yüz yüze tanışmak için adım atmaya karar verdi. Kirsty, İngiltere'nin Coventry şehrinde yaşayan Donovan’ı görmek için trenle yolculuk yaptı.

Ailesi bu fikre temkinli yaklaşsa da, genç kadın cesur bir adım attı. İlk buluşmalarını anlatan Kirsty, "Beni bir gece kulübüne götürdü, ardından kebap yedik. Ve her şey o gece başladı" dedi.

BİR MESAJLA TANIŞAN ÇİFT İKİ ÇOCUK SAHİBİ OLDU

Bu tesadüfi tanışıklık, kısa sürede büyük bir aşka dönüştü. Çift, 2002 yılında evlendi ve şu anda 9 yaşındaki oğulları Stirling ile 6 yaşındaki kızları Alora’yla birlikte mutlu bir hayat sürüyor. Donovan, hayat arkadaşını şu sözlerle anlatıyor: "O inanılmaz bir kadın. Çok zeki ve birbirimizi çok iyi tanıyoruz. O benim hem eşim hem de en iyi arkadaşım."