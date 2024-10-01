Son dakika | ABD Başkanı Joe Biden'dan İran saldırısı sonrası ilk açıklama: İsrail'e tam destek mesajı!

01 Ekim 2024 23:21 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 23:34

Son dakika haberi: İran'ın İsrail'e füze saldırısının ardından ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama geldi. İlk kez canlı yayında kameraların karşısına geçen Biden, "İsrail'e desteğimiz tam!" mesajını verdi...

İran füzelerini gökyüzünde gören Gazze halkında umut ve sevinç bir arada!

İran füzelerini gökyüzünde gören Gazze halkında umut ve sevinç bir arada!

İran'ın İsrail'e cehennemi andıran saldırılarında Trump yine Biden'ı suçladı: ABD'de liderlik eksikliği var

İran'ın İsrail'e cehennemi andıran saldırılarında Trump yine Biden'ı suçladı: ABD'de liderlik eksikliği var

ABD​ Başkanı Joe Biden​, İran​'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarıyla ilgili son durumu Beyaz Saray'daki Durum Odası'ndan anlık olarak takip etti. Son dakika haberine göre, Amerikan ordusuna "İsrail'in kendini İran saldırılarına karşı savunmasına yardım etmesi ve İsrail'i hedef alan füzeleri vurması talimatı" veren Biden İsrail'e "tam destek" mesajı verdi.

ABD Başkanı Biden, ABD'nin İsrail'e desteğinin tam olduğunu söyledi. Biden, "ABD İsrail'in kendini savunmasını destekliyor, İran'ın saldırısı etkisiz görünüyor." ifadelerini kullandı.

"ETKİSİZ KILINDI"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İran'ın füze saldırıları karşısında İsrail'e askeri anlamda aktif olarak destek verdiklerini kaydederek, "Şu anki mevcut bilgilerimize göre, bu saldırı yenilgiye uğratılmış ve etkisiz kılınmış gözüküyor." açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarına ilişkin son durumu değerlendirdi. Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Durum Odası'nda söz konusu saldırıları anlık olarak takip ettiğini ve bölgedeki ABD birlikleriyle yakın koordinasyon halinde oldukları bilgisini verdi.

ABD'nin de yardımıyla İsrail'in bu saldırılardan başarıyla çıktığını savunan Sullivan, "Şu anki mevcut bilgilerimize göre, bu saldırı yenilgiye uğratılmış ve etkisiz kılınmış gözüküyor." dedi.

Pentagon'dan yapılan açıklamada ise ABD-İsrail savunma bakanlarının bugün ikinci defa telefonda görüştü.

Öte yandan ran’ın İsrail’e fırlattığı füzelerden birinin düştüğü an araç kamerasına yakalandı. İran’ın İsrail’e düzenlediği füze saldırısının yankıları sürerken, İran’ın İsrail’e fırlattığı füzelerden birinin düştüğü an araç kamerasına yakalandı. Görüntülerde, füze saldırısı sırasında seyir halinde olan bir aracın yakınına füze düşüyor.