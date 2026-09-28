Tuvalete gitmek için aracıyla kapalı olan markete daldı!

ABD'nin Teksas eyaletinde ilginç bir olay ''Bu kadar da olmaz!'' dedirtti. Kimliği belirsiz bir adamın, pazar gecesi, aracıyla seyir halindeyken tuvalete gitmesi gerekti. Marketin önüne geldi fakat kapıların kilitli olduğunu gördü ve bu durumdan rahatsız oldu.

Marketin ön giriş kapısına kasten aracıyla çarpan adam büyük hasara neden oldu. Polis tarafından yayınlanan görüntülerde, aracın mağazanın içinde olduğu ve binanın kapılarının iç ve dış kısımlarında kırık cam parçalarının bulunduğu görülüyordu.

Metal kapı çerçevelerinde de ciddi hasar görüldü.

TUTUKLANDI

Rosenberg Polisi yaptığı açıklamada, "27 Eylül Pazar günü, yaklaşık saat 04:28'de, kimliği bilinen bir erkek şahıs kasten Kroger'a hızla girerek eczane girişinde büyük hasara neden oldu.'' ifadelerine yer verdi.

Şüpheli sadece 60 yaşında bir adam olarak tanımlandı.

Polis, FOX 26'ya yaptığı açıklamada, adamın mala zarar verme suçundan tutuklandığını belirtti.