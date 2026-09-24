2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü resmen başladı. Öte yandan okullarda ders saatlerini ilgilendiren düzenleme 9 Eylül tarihli ve "İkili Eğitimde Ders Saati Süreleri" konulu resmî yazıyla illere duyuruldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ MEB’den okullarda ders saatlerine yeni düzenleme: 40 dakikalık dersler 30 dakikaya düşebilecek Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen resmi yazıyla, belirli şartları taşıyan ikili eğitim yapan resmi okullarda ders saatlerinin valilik kararıyla 30 dakikaya kadar düşürülebileceği duyuruldu. Bakan Yusuf Tekin imzalı yazı; yık-yap kapsamına alınıp taşınan, güçlendirme nedeniyle başka binada eğitim veren ve öğrenci yoğunluğu yüzünden ikili eğitim yapan resmi okulları kapsıyor. Özel okulları kapsamayan düzenlemede ders saatleri kendiliğinden düşmeyecek, karar valiliklerin yapacağı planlamalar çerçevesinde verilecek. 30 dakika bir zorunluluk değil alt sınır olarak belirlendi ve ihtiyaca göre 35 dakika gibi ara süreler de uygulanabilecek. Valilik planlaması yapılmadığı sürece şartları taşıyan okullarda dahi ders saati 40 dakika olarak kalmaya devam edecek. İkili eğitim yapılan ilköğretim okullarında teneffüsler için en az 10 dakika ayrılması gerekiyor.

YAZI 81 İLİN VALİLİĞİNE GÖNDERİLDİ

Bakan Yusuf Tekin'in imzasını taşıyan ve Bakanlığın Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan metin 81 il valiliğine ve merkez teşkilatı birimlerine gönderildi. Belgede, bugüne kadar geçerli olan iki yönetmelik hükmü tek tek hatırlatıldı.

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 9. maddesinde 'Ortaöğretim kurumlarında bir ders saati süresi 40 dakikadır' ibaresi yer alıyor. Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 6. maddesi de aynı süreyi, 'Bir ders saati süresi 40 dakikadır' cümlesiyle ifade ediyor.

Öte yandan yönetmelikteki bu esaslar, olağan üstü durumlar, yani salgın hastalık, doğal afet veya elverişsiz hava koşulları gibi genel hayatı etkileyen durumlarda eğitimin usul ve esasları Bakanlık tarafından ayrıca belirlenebiliyor.

DERS SAATLERİNİN KISALMASI ÜÇ DURUMDAKİ OKULLARDA MÜMKÜN

Bu kapsamda ders saatlerinin 30 dakikaya düşürülmesine ilişkin uygulama yalnızca üç durumdaki resmî okullarda hayata geçirilecek.

Bakanlığın yazısına göre ders saatinin kısaltılması uygulaması, yık-yap kapsamına alınıp başka bir okulun binasına taşınan, güçlendirme çalışmaları nedeniyle başka bir binada eğitim veren ve öğrenci yoğunluğu yüzünden ikili eğitim yapmak zorunda kalan okullarda kullanılabilecek.

Yazıda özel okullar için ayrı bir hüküm bulunmuyor, yani bu kapsamdaki okullar resmî ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarıyla sınırlı.

KISALAN DERS SAATİ YÜKÜ HAFİFLETECEK

Taşınan okullar çoğu zaman aynı binayı başka bir okulla paylaşıyor. Bir binada sabahçı ve öğlenci olarak iki ayrı öğrenci grubunun okuması, gün içindeki ders sürelerinin sıkışmasına neden oluyor; kısalan ders saati bu yükü hafifletmek için gündeme geldi.

Fakat hiçbir okulda ders süresi kendiliğinden 30 dakikaya düşürülmeyecek. Bu kararı valilik verecek. Yazıda, uygulamanın 'valiliklerce yapılacak planlamalar çerçevesinde' hayata geçirileceği vurgulanıyor; il, ilçe ve okul bazında yapılacak değerlendirmeler belirleyici olacak. Bir okul müdürünün kendi başına ders süresini kısaltması mümkün değil.

30 DAKİKA ALT SINIR

Aynı zamanda 30 dakika bir zorunluluk değil, alt sınır olarak konuldu. Yazıdaki '30 dakikaya kadar' ifadesi, ihtiyaca göre 35 dakika gibi ara sürelerin de belirlenebileceği anlamını taşıyor.

Bu kapsamda yazıda belirlenen şartları taşıyan bir okulda bile ders saati, valilik planlaması olmadıkça 40 dakika olarak kalmaya devam edecek. Yine teneffüs sürelerinde de ikili eğitim yapan okullar için ayrı kurallar geçerli.

İlköğretim yönetmeliğine göre tekli eğitim yapılan okullarda bir teneffüs en az 20 dakika, diğerleri en az 15 dakika oluyor. İkili eğitim yapılan okullarda ise teneffüsler için en az 10 dakika ayrılması gerekiyor.

Ortaöğretimde tablo biraz farklı. Dersler arasındaki dinlenme süresi 10 dakikadan, öğle arası da 45 dakikadan az olamıyor; ancak yönetmelik, ikili eğitim yapan okullarda bu sürelerin daha kısa belirlenebileceğini de hükme bağlıyor.