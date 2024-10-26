ABD seçimleri öncesi kripto piyasası ısınıyor

26 Ekim 2024 13:56 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 14:00

ABD seçimleri yaklaşırken kripto para politikaları gündemin odağına yerleşti. Bir zamanlar sadece teknoloji meraklılarının ilgisini çeken bu alan, şimdi her iki partinin de genç seçmenlere ulaşma çabasıyla ön plana çıkan bir konu oldu. Özellikle Web3 ve blok zinciri teknolojilerine ilgi duyan genç seçmen kitlesi, siyasi partiler için giderek daha önemli hale geliyor.

Bitcoin için Harrıs mi Trump mı? Piyasa bambaşka bir hikayeye bürünecek: Uzman BTC için net konuştu

Bitcoin için Harrıs mi Trump mı? Piyasa bambaşka bir hikayeye bürünecek: Uzman BTC için net konuştu

Eski ABD Başkanı Donald Trump​, sıra dışı politika tarzıyla biliniyor ve şimdi kripto para​ alanında da iddialı bir duruş sergiliyor. Temmuz 2024’te, Cumhuriyetçi Parti'nin resmi platformunu güncelleyerek Amerikalıların “Bitcoin madenciliği yapma hakkı” ve “dijital varlıkları kendinde saklama hakkı” gibi konulara vurgu yaptı. Ayrıca, bu varlıkların “devlet gözetimi olmadan” işlem görmesi gerektiği yönünde net bir tavır aldı. Bu tavır, Trump’ın blockchain teknolojisi ve merkeziyetsiz finansın geleceğin ekonomisini şekillendireceğine inandığını gösteriyor.

KRİPTO ASLINDA BİR DURUŞ ANLAMINA GELİYOR

Shiba Inu kripto para topluluğundan anonim bir balina olan ve SquidGrow'un kurucusu olarak tanınan Shibtoshi, Trump destekçileri arasında kriptoya duyulan ilginin oldukça yüksek olduğunu ifade ediyor. Ona göre bu ilginin temelinde ekonomik özgürlük, merkezi sistemlere olan güvensizlik ve bireysel finansal bağımsızlık arzusu yatıyor. “MAGA (Make America Great Again) hareketindekiler, kriptonun bireyleri güçlendirdiğine ve geleneksel finans sistemlerinin dışında işlediğine inanıyor. Bu durum, hükümetin aşırı müdahalesine karşı bir duruş anlamı taşıyor,” diyor Shibtoshi.



MAGA destekçileri için kripto para, sadece bir finansal enstrümandan öte, inovasyon ve bireysel bağımsızlık temalarını destekleyen bir araç olarak görülüyor. Merkeziyetsiz yapısı sayesinde dijital para birimlerini, geleneksel bankacılık sistemine ve hükümet kontrolüne bir alternatif olarak değerlendiriyorlar. Kriptonun bu özellikleri, MAGA hareketinin politik idealleriyle paralellik gösteriyor; bürokratik engelleri aşmak, geleneksel finansal kapı bekçilerinden bağımsız olmak ve gücü halkın eline vermek.

“TRUMP ABD’NİN ÇIKARLARINI KORUYACAK”

Trump’ın katıldığı bir Libertaryen Konferansı’nda, Shibtoshi de konuşmayı dinlediğini ve Trump’ın burada ekonomik özgürlük, devletin etkisinin azaltılması ve bireysel güçlendirme gibi konulara vurgu yaptığını belirtiyor. Trump, konuşmasında kriptoya çok derinlemesine değinmese de, Amerikan ekonomik çıkarlarını koruma ve ABD'nin finansal inovasyonda lider konumda kalmasını sağlama vurgusu yaparak, dijital varlıkları önemseyen bu kitleye hitap etmeyi başardı.

GENÇ SEÇMEN KİTLESİ KRİPTOYU ÖNEMSİYOR

Eylül ayında Singapur’da düzenlenen Token2049 konferansında ise CoinTelegraph Genel Yayın Yönetmeni Gareth Jenkinson, ABD başkanlık seçimlerinin kripto endüstrisi üzerindeki potansiyel etkisini ele alan bir paneli yönetti. Konferans, sektör profesyonelleri ve yatırımcıların, politik gelişmelerin kripto piyasası üzerindeki etkilerini daha yakından değerlendirmesine imkan tanıdı.

ABD'de yükselen bu kripto sıcaklığı, seçimlerin sonuçlarına göre daha da şekillenecek gibi görünüyor. Genç seçmen kitlesinin, teknoloji ve finansal özgürlüğe olan ilgisi göz önüne alındığında, kripto para politikalarının önümüzdeki süreçte Amerikan siyasetinde daha geniş yer bulması kaçınılmaz gibi duruyor.