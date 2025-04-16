Alışveriş tutkunları dikkat! Yurt dışı alışveriş limiti için düşüş sinyali: Sepeti doldurmadan 2 kez düşünün

Yurt dışından alışveriş yapanlara üzücü bir gelişme var. TİM Başkanı Gültepe, Çin'in online dış ticarette dengeleri altüst ettiğini ve Çinli markaların Türkiye'ye gelmesinin piyasayı bozduğunu belirtti. Gültepe, belirlenen gümrük baremini düşürme ihtimalini de ifade etti. Gültepe, "Belirlenen barem kurtarmıyorsa 22-23 Euro’ya düşürebilirler" ifadesini kullandı.

Dijital alışveriş yapmayı sevenler gümrük tercihlerinde yapılacak değişiklikler yüzünden ceplerini daha fazla zorlayacak. Özellikle Çin'den gelen ürünlerin daha pahalıya mal olmasıyla birlikte e-ticaret sarsılıyor. 150 Euro'dan 30 Euro'ya düşürülen limit, her şeyin daha pahalılaşması anlamına gelirken TİM Başkanı Gültepe, "Belirlenen barem kurtarmıyorsa 22-23 Euro’ya düşürebilirler" açıklamasında bulundu.

ALIŞVERİŞ SEVERLERE KÖTÜ HABER

TİM Başkanı Mustafa Gültepe’den gelen açıklamalar, özellikle Çin menşeli ürünlerin Türkiye pazarını ciddi şekilde etkilediğini gösterdi. Gültepe, Çinli markaların e-ticaret üzerinden Türkiye’ye ürün satmasının yerli üreticiyi zor durumda bıraktığını söyleyerek, "Bu ürünlerin fiyatları öyle düşük ki, biz üretici olarak bile aynı fiyata satamayız. İnsan gerçekten şaşırıyor" dedi.

ÇİN’DEN GELEN UCUZ ÜRÜNLER MASADA

2024’te yurtdışından yapılan alışverişlerde gümrüksüz limit 150 Euro’dan 30 Euro’ya düşürülmüştü. Şimdi ise bu limitin bir kez daha düşürülmesi gündemde.

YENİ LİMİT 22-23 EURO’YA DÜŞEBİLİR

Gültepe, bakanlığın 22-23 Euro seviyelerine çekmeyi düşündüğünü söyledi. Yani yurt dışından alışveriş yaparken daha düşük tutarlarda bile gümrük vergisi ödeme riski doğabilir.

YERLİ ÜRETİCİ ALARMDA PİYASA DENGESİ BOZULDU

Gültepe, Çin’in e-ticarette oyunun kurallarını bozduğunu belirtti. Çinli markaların fiyatlarının çok düşük olduğunu ve bu durumun hem yerli üreticiyi hem de perakende piyasasını sıkıntıya soktuğunu ifade etti. "Biz bu fiyatlara üretip satamıyoruz, o ürünler piyasayı allak bullak etti" diyen Gültepe’ye göre, artık üretici bile yurt dışından alıp satmayı düşünür hale geldi.

ŞİMDİ SIRADA YENİ SINIRLAR VAR

Geçtiğimiz yıl gelen değişiklikle birlikte:

Gümrüksüz alışveriş limiti 150 Euro’dan 30 Euro’ya inmişti.

AB’den gelen ürünlerde vergi oranı %18’den %30’a,

AB dışından gelen ürünlerde ise %30’dan %60’a çıkarılmıştı.

Şimdi bir adım daha ileri gidilmesi konuşuluyor: Gümrüksüz alışveriş limiti 22 Euro’ya kadar inebilir.

SEPETİ DOLDURMADAN ÖNCE İKİ KEZ DÜŞÜNÜN

Eğer siz de internetten yurt dışından alışveriş yapmayı seviyorsanız, bu gelişmeleri yakından takip etmenizde fayda var. Çünkü her geçen gün yeni bir kısıtlama ya da vergi artışıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Çin’den gelen uygun fiyatlı ürünlere olan ilgi artarken, yerli üreticiler korumaya alınmak isteniyor. Ancak bu da tüketicinin cebini zorlayacak.