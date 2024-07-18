Altın fiyatları için kuyumculardan rekor tahmin! Gurbetçiler geldi, piyasa hareketlendi: Bir an önce alın

18 Temmuz 2024 16:04 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 16:07

Hesabı tutmayana rekor vergi cezası! 20 milyon liraya kadar çıkıyor: İşte yeni vergi paketinde gözden kaçan detaylar

Hesabı tutmayana rekor vergi cezası! 20 milyon liraya kadar çıkıyor: İşte yeni vergi paketinde gözden kaçan detaylar

Altın, dolar ve kripto para alacaklar dikkat! İslam Memiş uyardı: Piyasalarda bu hafta tuzaklar var

Altın, dolar ve kripto para alacaklar dikkat! İslam Memiş uyardı: Piyasalarda bu hafta tuzaklar var

Gram altın, ons altından ve dolar kurundan aldığı destekle rekor seviyeleri test ederek 2 bin 600 TL seviyelerine kadar yükseldi. Kuyumcu esnafı, altın fiyatlarındaki artış nedeniyle durgun bir sezon yaşandığını ifade ederek gurbetçilerin ve düğünlerin piyasaları canlandıracağını ifade ettiler.

GURBETÇİLERİN GELMESİYLE İŞLERİMİZ ARTACAK

Kuyumcu Burak Babaoğlu, gurbetçi vatandaşların gelmesiyle birlikte hareketliliğin de başlayacağını belirtti. Yaz tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin ağustos ayı itibariyle Gaziantep'e gelmeye başlayacağını söyleyen Babaoğlu, “Düğün sezonunun başlamasıyla işlerimizde hareketlenmeye başladı. Temmuz ayı sonunda gurbetçi vatandaşlarımızın gelmesi ile işlerimizin daha da artacağını düşünüyoruz” dedi.

ALTIN KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Altın fiyatlarındaki artışın devam edeceğini söyleyen Babaoğlu, “Şu anda 24 ayar has altın fiyatı 2 bin 650 liraya dayandı. Güvenilir liman olan altın yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Beklentimiz altın fiyatlarının 2 bin 900 ve 3 bini bulmasıdır. Cumhuriyet altınının fiyatı 17 bin 300 lira oldu.

Yılbaşından bu yana vatandaşlar ağırlıklı olarak altınlarını bozdurmaktaydı. Altın alan vatandaşlar da yatırım amaçlı alıyordu. Daha yeni yeni düğün hazırlıklarına başlayan vatandaşlar var” ifadelerine yer verdi.

GURBETÇİLERİN GELMESİYLE İŞLERİMİZ AÇILDI

Düğün hazırlığı yapanların altın fiyatları daha fazla yükselmeden ihtiyaçlarını temin etmelerini tavsiye eden Babaoğlu, ifadelerine şunları ekledi:

“Vatandaşlarımız fiyatlar daha fazla yükselmeden temin etmesi gereken altınları bir an önce almalarını tavsiye ediyorum. Ağustos ayında gurbetçilerin gelmesini işlerimizde yukarı yönlü bir ivme olacağını düşünüyorum.

Şu anda temmuz ayının ortasındayız, beklediğimiz performans daha başlamadı. Gurbetçilerin gelmesini beklememizin sebebi de gurbetçiler geldiği zaman düğünlerini bu sezon yapıyorlar, alışverişlerini de yapıyorlar. Bundan dolayı bir hareket oluyor”