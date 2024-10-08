Altın fonları 2.5 kat büyüdü! Kıymetli maden fonları kazançta ilk sırada: Gramı ve borsayı solladı

08 Ekim 2024 09:26 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 09:36

Altın fonları getiride gramı ve borsayı solladı. Yıllık performansta altın fonları, hisse fonlarını da 4’e katladı. e BIST 100 endeksi neredeyse 2023 Ekim’indeki seviyesine inerken, altın ise hem yurt içinde hem de yurt dışında krallığını ilan etti. Kıymetli madenler fonları 1 yılda yatırımcısına yüzde 81.09 kazandırdı.

Para piyasası fonları zirveyi ele aldı. Jeopolitik gerginlikler, piyasalar üzerinde büyük dalgalanmalara neden olurken Altın​ fonları borsadan ve gramdan daha çok kazandırdı. Ağırlıklı olarak altın yatırımı yapılan kıymetli madenler, 1 yıllık getiride hisse senedi fonlarını neredeyse 4’e katladı. ALTIN FONLARI BORSADAN DAHA ÇOK KAZANDIRDI Borsada son dönemde yaşanan değer kaybı ile kıymetli madenler fonları 1 yılda yatırımcısına yüzde 81.09 kazandırarak ilk sırada yer alırken, bu dönemde hisse senedi fonları yüzde 22.59 oranında artış göstererek son sırada kaldı. İşleme açık 18 kıymetli maden fonunun büyüklüğü 79.6 milyar TL oldu. Yıllık performansta altın fonları, hisse fonlarını 4’e katladı. BIST 100’ün bir yıllık yükselişi 8.9’a kadar indi. TEFAS’taki 122 hisse senedi fonu 1 yılda yüzde 22.59’luk, serbest fonlarda yüzde 38.69, karma fonlar yüzde 57.23, para piyasası fonları yüzde 56.33, borçlanma araçları fonu da yüzde 46.07 artış gösterdi. Hisse senedi fonlarında 152.9 milyar TL’lik tasarruf sağlandı. Ancak hisse fonları son 3 ayda negatife döndü. Hisse senedi fonlarının geride kalan 3 aydaki performansı yüzde eksi 12 oldu. Söz konusu dönemde kıymetli maden fonları yüzde 20.60, para piyasası fonları da yüzde 12.91 getiri ile zirveye yerleşti. İlgili Haberler Emeklilikte maaş kaybı tartışmalarına 5 formülle son noktayı koydu! İşte 2025'te emekli olacakların aradığı cevap Altın fiyatları düşüşe geçti! İşte 8 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları