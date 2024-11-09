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Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

Editör: İrem Çınar / Kaynak: tgrthaber.com
09 Kasım 2024 11:16 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 11:34
Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

Borsa İstanbul'un en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,37, dolar/TL ise yüzde 0,10 artış gösterirken, altının gram fiyatı yüzde 1,85, euro/TL yüzde 1 azaldı.

Bu hafta BIST 100 endeksi, en düşük 8.566,62 ve en yüksek 9.195,83 puanı görerek dalgalandıktan sonra haftayı, bir önceki kapanışa göre yüzde 3,37 yükselerek 9.184,82 puandan kapattı. 

Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı - 1. Resim

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM ARAÇLARI

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, haftalık yüzde 1,85 düşüşle 2.975 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 2,03 gerileyerek 20.182 liraya indi. Geçen hafta sonunda 5.170 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da yüzde 3,62 düşerek 4.983 liraya geriledi.

Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı - 2. Resim

Dövizde, ABD doları bu hafta yüzde 0,10 artışla 34,3690 liraya yükselirken, Euro yüzde 1 gerileyerek 36,9560 liraya indi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,41, emeklilik fonları ise yüzde 0,69 oranında değer kazandı. Kategorilere bakıldığında, yatırım fonları içinde en çok kazandıran fon türü, yüzde 1,30 ile "karma ve değişken" fonlar oldu.

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Kaynak: tgrthaber.com

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