Altın neden düşüyor? 23 Eylül altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları, 23 Eylül 2026 Çarşamba günü aşağı yönlü hareket ederken yatırımcıların gündeminde “Altın neden düşüyor?” sorusu öne çıktı. Küresel piyasalarda doların güçlenmesi ve merkez bankalarının faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceğine yönelik beklentiler, ons altın üzerinde baskı oluşturdu. Peki, 23 Eylül gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum ve düşüşün nedenleri...

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarındaki düşüşte özellikle Fed'in faiz politikası ve doların güçlenmesi etkili oluyor. Büyük merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisi, faiz getirisi bulunmayan altın üzerindeki baskıyı artırıyor.

Doların iki ayın en güçlü seviyelerine yakın seyretmesi de altın fiyatlarını baskılayan unsurlar arasında bulunuyor. Dolar üzerinden fiyatlanan altının diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından maliyetinin yükselmesi, talep üzerinde baskı oluşturabiliyor.

Piyasalarda ayrıca ABD tahvil getirileri, petrol fiyatları ve Orta Doğu'daki gelişmeler yakından takip ediliyor. Analistler, kısa vadede altının yönü açısından bu başlıkların belirleyici olabileceğini değerlendiriyor.

23 EYLÜL GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 23 Eylül 2026 sabahında düşüşle hareket ediyor. Verilen piyasa verilerine göre gram altın 6.798,61 TL alış ve 6.799,52 TL satış seviyesinde bulunuyor.

Gram altının yönünde ons altındaki hareketin yanı sıra dolar/TL kuru da belirleyici oluyor. Bu nedenle küresel piyasalarda ons altın gerilerken dolar/TL'deki hareket, gram altındaki düşüşün veya yükselişin boyutunu etkileyebiliyor.

23 EYLÜL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 23 Eylül'de 10.876,60 TL alış ve 11.115,65 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Geleneksel yatırım araçları arasında yer alan çeyrek altının fiyatı, ons altın ve dolar/TL'deki değişimlerin yanı sıra iç piyasadaki alış-satış makasına göre de farklılık gösterebiliyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altının 23 Eylül 2026 itibarıyla 21.682,63 TL alış ve 22.229,22 TL satış seviyesinde olduğu görülüyor.

Altın piyasasında yaşanan geri çekilme nedeniyle yarım altında da önceki seviyelere kıyasla aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 23 Eylül'de 43.520,75 TL alış ve 44.342,90 TL satış seviyesinde bulunuyor.

Ziynet altınının alış fiyatı ise 43.497,67 TL, satış fiyatı ise 44.319,60 TL seviyesinde.

FED FAİZ KARARI ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLİYOR?

Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler, altın fiyatlarının yönünde önemli rol oynuyor. Yüksek faiz ortamında yatırımcıların faiz getirisi sağlayan varlıklara yönelme eğilimi artabildiği için faiz getirisi olmayan altın üzerindeki baskı güçlenebiliyor.

Son dönemde Fed'in faiz politikasına ilişkin daha sıkı beklentilerin güçlenmesiyle dolar değer kazanırken altın fiyatları geriledi. Reuters'a göre Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da daha sıkı para politikası beklentilerini destekledi ve altın üzerindeki baskının artmasına neden oldu.

DOLARIN GÜÇLENMESİ ALTINI NEDEN DÜŞÜRÜYOR?

Altın küresel piyasalarda dolar üzerinden fiyatlandığı için doların değer kazanması, diğer para birimlerini kullanan yatırımcıların altına erişim maliyetini artırabiliyor.

23 Eylül'de doların iki ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretmesi de altındaki düşüşün nedenleri arasında gösteriliyor. Güçlü dolar, altın fiyatları üzerinde kısa vadeli baskı oluşturan önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Altının bundan sonraki hareketinde Fed'in faiz politikasına ilişkin yeni mesajlar, ABD ekonomik verileri, doların seyri, tahvil getirileri ve jeopolitik gelişmeler belirleyici olacak.

Kısa vadede yüksek faiz beklentileri ve güçlü dolar altın üzerinde baskı oluştururken, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının altın talebi fiyatları destekleyebilecek unsurlar arasında bulunuyor. Bu nedenle piyasalardaki gelişmelerin birlikte takip edilmesi gerekiyor.