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Ekonomi
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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 18:22
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 18:24

Altın neden düşüyor? Bugün 28 Eylül 2026 gram ve çeyrek altın neden düştü?

Altın neden düşüyor bugün yorumlar son dakika haberleri ile takip ediliyor. Altın ve gümüş fiyatlarında haftanın ilk işlem gününde sert kayıplar yaşandı. Gram altın yüzde 3,17 değer kaybederek 6.526 TL seviyesine gerilerken gram gümüşteki kayıp yüzde 4,88 oldu ve fiyat 96,16 TL bandında işlem gördü. Değerli metallerdeki hareketlilik yatırımcıların dikkatini çekerken, uzmanların değerlendirmelerinde ekim ayındaki Fed beklentileri ve küresel piyasalardaki gelişmeler öne çıkıyor. Altın neden düşüyor, düşmeye devam edecek mi? İşte altındaki düşüşün nedeni…

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Editor
 TGRT Haber
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Altın neden düşüyor? Bugün 28 Eylül 2026 gram ve çeyrek altın neden düştü?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 18:22
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 18:24

Değerli metaller haftaya sert düşüşlerle başlarken, ve gümüşteki geri çekilme piyasalarda yakından takip edilmeye başlandı. Haftanın ilk saatlerinde yaşanan hareketin ardından yatırımcılar altın fiyatlarındaki düşüşün nedenlerini ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri araştırıyor. Altın neden düşüyor? İşte detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

pazartesi öğle saatlerinde yüzde 3,17 kayıpla 6.526 TL seviyesinden işlem görüyor. Aynı saatlerde gram ise yüzde 4,88 değer kaybederek 96,16 TL bandında seyrediyor. Değerli metallerdeki sert hareketlilik, haftanın ilk işlem gününde piyasanın önemli gündem maddelerinden biri oldu.

Altın neden düşüyor? Bugün 28 Eylül 2026 gram ve çeyrek altın neden düştü?

Altın ve gümüşte yaşanan geri çekilmenin ardından yatırımcıların odağında fiyatların bundan sonraki seyri bulunuyor. Analistler, yaşanan düşüşün dip alımı fırsatı mı yoksa daha derin bir düzeltmenin başlangıcı mı olduğunu değerlendirmek için altın ons fiyatındaki kritik teknik destek seviyelerinin korunmasına dikkat çekiyor.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarındaki geri çekilmenin en önemli nedenlerinden biri küresel Altın Borsa Yatırım Fonları'nda (ETF) yaşanan para çıkışları oldu. Yatırımcıların likiditeye geçiş yapması, altın fiyatları üzerinde satış baskısının oluşmasına yol açarken, değerli metallerdeki düşüşün temel unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Altın neden düşüyor? Bugün 28 Eylül 2026 gram ve çeyrek altın neden düştü?

'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler ve ABD 'ndeki (DXY) toparlanma da altın fiyatlarının seyrinde etkili oluyor. Enflasyon verileri ile Fed'in izleyeceği faiz patikası, kısa vadede değerli metallerin yönünün belirlenmesinde kritik unsurlar arasında yer alıyor.

Altın neden düşüyor? Bugün 28 Eylül 2026 gram ve çeyrek altın neden düştü?

LKP Securities Emtia ve Döviz Araştırma Kıdemli Başkan Yardımcısı Jateen Trivedi, altının geçen hafta oldukça oynak bir seyir izlediğini ve üst seviyelerden gelen kâr satışlarının devam etmesiyle yüzde 2'nin üzerinde değer kaybettiğini belirtti. Trivedi, düşüşün temel nedenlerinden biri olarak piyasaların ekim ayında Fed'den yeni bir faiz artırımı olabileceği ihtimalini fiyatlamaya başlamasını gösterdi.

Altın neden düşüyor? Bugün 28 Eylül 2026 gram ve çeyrek altın neden düştü?

ABD tahvil faizlerindeki yükseliş de altın fiyatları üzerindeki baskının unsurları arasında bulunuyor. ABD 30 yıllık tahvil getirilerinin 2004 yılından bu yana görülen en yüksek seviyelere yaklaşması, değerli metallere yönelik ilgiyi azaltırken, Dolar Endeksi'nin 101,39 seviyesine çıkarak iki ayın en yüksek seviyesine ulaşması da dolar bazlı emtialar üzerinde baskı oluşturdu. Dolar endeksinde 101 seviyesinin üzerinde kalıcı bir yükseliş yaşanması halinde altın fiyatlarındaki satış baskısının daha da artabileceği belirtiliyor.

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#altın
#gümüş
#gram altın
#abd merkez bankası
#dolar endeksi
#Ekonomi
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