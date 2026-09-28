Altın neden düşüyor? Bugün 28 Eylül 2026 gram ve çeyrek altın neden düştü?

Değerli metaller haftaya sert düşüşlerle başlarken, altın ve gümüşteki geri çekilme piyasalarda yakından takip edilmeye başlandı. Haftanın ilk saatlerinde yaşanan hareketin ardından yatırımcılar altın fiyatlarındaki düşüşün nedenlerini ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri araştırıyor. Altın neden düşüyor? İşte detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın pazartesi öğle saatlerinde yüzde 3,17 kayıpla 6.526 TL seviyesinden işlem görüyor. Aynı saatlerde gram gümüş ise yüzde 4,88 değer kaybederek 96,16 TL bandında seyrediyor. Değerli metallerdeki sert hareketlilik, haftanın ilk işlem gününde piyasanın önemli gündem maddelerinden biri oldu.

Altın ve gümüşte yaşanan geri çekilmenin ardından yatırımcıların odağında fiyatların bundan sonraki seyri bulunuyor. Analistler, yaşanan düşüşün dip alımı fırsatı mı yoksa daha derin bir düzeltmenin başlangıcı mı olduğunu değerlendirmek için altın ons fiyatındaki kritik teknik destek seviyelerinin korunmasına dikkat çekiyor.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarındaki geri çekilmenin en önemli nedenlerinden biri küresel Altın Borsa Yatırım Fonları'nda (ETF) yaşanan para çıkışları oldu. Yatırımcıların likiditeye geçiş yapması, altın fiyatları üzerinde satış baskısının oluşmasına yol açarken, değerli metallerdeki düşüşün temel unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler ve ABD Dolar Endeksi'ndeki (DXY) toparlanma da altın fiyatlarının seyrinde etkili oluyor. Enflasyon verileri ile Fed'in izleyeceği faiz patikası, kısa vadede değerli metallerin yönünün belirlenmesinde kritik unsurlar arasında yer alıyor.

LKP Securities Emtia ve Döviz Araştırma Kıdemli Başkan Yardımcısı Jateen Trivedi, altının geçen hafta oldukça oynak bir seyir izlediğini ve üst seviyelerden gelen kâr satışlarının devam etmesiyle yüzde 2'nin üzerinde değer kaybettiğini belirtti. Trivedi, düşüşün temel nedenlerinden biri olarak piyasaların ekim ayında Fed'den yeni bir faiz artırımı olabileceği ihtimalini fiyatlamaya başlamasını gösterdi.

ABD tahvil faizlerindeki yükseliş de altın fiyatları üzerindeki baskının unsurları arasında bulunuyor. ABD 30 yıllık tahvil getirilerinin 2004 yılından bu yana görülen en yüksek seviyelere yaklaşması, değerli metallere yönelik ilgiyi azaltırken, Dolar Endeksi'nin 101,39 seviyesine çıkarak iki ayın en yüksek seviyesine ulaşması da dolar bazlı emtialar üzerinde baskı oluşturdu. Dolar endeksinde 101 seviyesinin üzerinde kalıcı bir yükseliş yaşanması halinde altın fiyatlarındaki satış baskısının daha da artabileceği belirtiliyor.