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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 17:25
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 17:25

Bakan Işıkhan’dan işsizlik ve istihdam açıklaması: 2029 hedefi %7,6

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Arnavutköy'de iş insanlarıyla gerçekleştirdiği istişare toplantısında çalışma hayatının gelecek yol haritasını açıkladı. 2027–2029 döneminde 2,1 milyon ilave istihdam oluşturulacağını belirten Işıkhan, işsizlik oranını kademeli şekilde düşürerek 2029 yılında yüzde 7,6 seviyesine indirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Bakan Işıkhan’dan işsizlik ve istihdam açıklaması: 2029 hedefi %7,6
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 17:25
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 17:25

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" kapsamında 'de iş insanlarıyla bir araya geldi. hedeflerini paylaşan Işıkhan, 2027-2029 döneminde 2,1 milyon yeni oluşturmayı ve işsizlik oranını %7,6’ya düşürmeyi hedeflediklerini açıkladı.

2,1 MİLYON YENİ İSTİHDAM VE %7,6 İŞSİZLİK HEDEFİ

Türkiye ekonomisi ve çalışma hayatında yeni bir dönemin eşiğinde olunduğunu belirten Bakan Vedat Işıkhan, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamındaki üç yıllık hedefleri işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"2027-2029 döneminde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmayı, işsizlik oranını ise kademeli biçimde gerileterek 2029 yılında yüzde 7,6 seviyesine indirmeyi hedefliyoruz."

Bakan Işıkhan’dan işsizlik ve istihdam açıklaması: 2029 hedefi %7,6

'GELECEĞİN REKABETİNDE YALNIZCA FABRİKA YETMEYECEK'

İstihdamın yalnızca sayısal artışının yeterli olmayacağını, iş gücünün niteliğinin yükseltilmesi ve beceri uyumsuzluğunun azaltılması gerektiğini vurgulayan Işıkhan, değişen çalışma hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

"Bugünün ve yarının rekabetinde yalnızca sermaye, fabrika veya makine yeterli olmayacak. Rekabetin belirleyici unsurları, nitelikli insan kaynağı, teknoloji, yüksek verimlilik ve yenilikçilik olacaktır."

Bakan Işıkhan’dan işsizlik ve istihdam açıklaması: 2029 hedefi %7,6

ARNAVUTKÖY VE LOJİSTİK ÜS VURGUSU

Arnavutköy’ün sanayi, lojistik ve üretim kapasitesiyle Türkiye ekonomisi açısından kritik bir role sahip olduğunu belirten Işıkhan; İstanbul Havalimanı’nın ilçeye sağladığı ekonomik katkıya dikkat çekti. İşverenlerin aradığı nitelikli iş gücüne erişimini kolaylaştıracak mekanizmaları güçlendirmeye devam edeceklerini belirten Bakan Işıkhan, program öncesinde Ömerli Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Mehmet Yusuf Aydın Camisi’nin açılış törenine de katıldı.

 

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ETİKETLER
#Vedat Işıkhan
#İşsizlik
#arnavutköy
#istihdam
#Orta vadeli program
#Ekonomi
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