Bakan Işıkhan’dan işsizlik ve istihdam açıklaması: 2029 hedefi %7,6

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" kapsamında Arnavutköy'de iş insanlarıyla bir araya geldi. Orta Vadeli Program hedeflerini paylaşan Işıkhan, 2027-2029 döneminde 2,1 milyon yeni istihdam oluşturmayı ve işsizlik oranını %7,6’ya düşürmeyi hedeflediklerini açıkladı.

2,1 MİLYON YENİ İSTİHDAM VE %7,6 İŞSİZLİK HEDEFİ

Türkiye ekonomisi ve çalışma hayatında yeni bir dönemin eşiğinde olunduğunu belirten Bakan Vedat Işıkhan, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamındaki üç yıllık hedefleri işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"2027-2029 döneminde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmayı, işsizlik oranını ise kademeli biçimde gerileterek 2029 yılında yüzde 7,6 seviyesine indirmeyi hedefliyoruz."

'GELECEĞİN REKABETİNDE YALNIZCA FABRİKA YETMEYECEK'

İstihdamın yalnızca sayısal artışının yeterli olmayacağını, iş gücünün niteliğinin yükseltilmesi ve beceri uyumsuzluğunun azaltılması gerektiğini vurgulayan Işıkhan, değişen çalışma hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

"Bugünün ve yarının rekabetinde yalnızca sermaye, fabrika veya makine yeterli olmayacak. Rekabetin belirleyici unsurları, nitelikli insan kaynağı, teknoloji, yüksek verimlilik ve yenilikçilik olacaktır."

ARNAVUTKÖY VE LOJİSTİK ÜS VURGUSU

Arnavutköy’ün sanayi, lojistik ve üretim kapasitesiyle Türkiye ekonomisi açısından kritik bir role sahip olduğunu belirten Işıkhan; İstanbul Havalimanı’nın ilçeye sağladığı ekonomik katkıya dikkat çekti. İşverenlerin aradığı nitelikli iş gücüne erişimini kolaylaştıracak mekanizmaları güçlendirmeye devam edeceklerini belirten Bakan Işıkhan, program öncesinde Ömerli Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Mehmet Yusuf Aydın Camisi’nin açılış törenine de katıldı.