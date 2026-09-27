Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Politika
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 16:03
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 16:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Preveze Deniz Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, Akdeniz’i Türk gölü haline getiren Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa ile kahraman leventlerini rahmetle yâd etti; Türk denizcilerine görevlerinde başarılar diledi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Preveze Deniz Zaferi mesajı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 16:03
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 16:03

Cumhurbaşkanı , Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda Barbaros Hayreddin Paşa ile leventlerini rahmetle yâd ederek Türk denizcilerine başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Preveze Deniz Zaferi'nin tarihi önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Preveze Deniz Zaferimizin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyor, bu şanlı zaferle ’i Türk gölü haline getiren Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa’yı kahraman leventleriyle birlikte rahmetle yâd ediyorum."

Mesajının devamında Mavi Vatan'da ve uluslararası alanda görev yapan Türk denizcilerine başarı dileklerini ileten Erdoğan, "Kahraman denizcilerimize üstlendikleri görevlerde Allah’tan muvaffakiyet diliyor, her birine selamlarımı iletiyorum" açıklamasında bulundu.

https://x.com/RTErdogan/status/2104190568922505402?s=20

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: "Gereken adımları atıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 27 Eylül Azerbaycan Anım Günü mesajı
İslam Memiş'ten altın için 'pazartesi' uyarısı: Altta 245 TL, üstte 4.648 TL'lik hareket alanı
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Recep Tayyip Erdoğan
#Akdeniz
#Preveze Deniz Zaferi
#Deniz Kuvvetleri Günü
#Barbaros Hayreddin Paşa
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.