Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Preveze Deniz Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda Barbaros Hayreddin Paşa ile leventlerini rahmetle yâd ederek Türk denizcilerine başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Preveze Deniz Zaferi'nin tarihi önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Preveze Deniz Zaferimizin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyor, bu şanlı zaferle Akdeniz’i Türk gölü haline getiren Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa’yı kahraman leventleriyle birlikte rahmetle yâd ediyorum."

Mesajının devamında Mavi Vatan'da ve uluslararası alanda görev yapan Türk denizcilerine başarı dileklerini ileten Erdoğan, "Kahraman denizcilerimize üstlendikleri görevlerde Allah’tan muvaffakiyet diliyor, her birine selamlarımı iletiyorum" açıklamasında bulundu.

https://x.com/RTErdogan/status/2104190568922505402?s=20