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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 14:41
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 14:41

BDDK açıkladı: Bankacılık sektörünün net karı belli oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türk bankacılık sektörünün ağustos ayına ilişkin ana göstergelerini açıkladı. Sektörün toplam aktif büyüklüğü 2025 yıl sonuna göre %18,7 artarak 55,7 trilyon lirayı aşarken, sekiz aylık dönem net kârı 676 milyar 307 milyon lira olarak gerçekleşti.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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BDDK açıkladı: Bankacılık sektörünün net karı belli oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 14:41
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 14:41

Türk bankacılık sektörünün net karı ağustosta 676 milyar 307 milyon liraya ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (), ağustos ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporunu yayımladı.

Buna göre, ağustos ayında Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 55 trilyon 743 milyar 429 milyon lira oldu. Sektörün aktif toplamı 2025 yılı sonuna göre 8 trilyon 796 milyar 631 milyon lira arttı.

BDDK açıkladı: Bankacılık sektörünün net karı belli oldu

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler, ağustos ayında 28 trilyon 156 milyar 437 milyon lira, menkul değerler 7 trilyon 957 milyar 48 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Böylece 2025 yılı sonuna göre sektörün toplam aktifi yüzde 18,7, krediler toplamı yüzde 21,7, menkul değerler toplamı yüzde 13,5 arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,92 oldu.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2025 yılı sonuna göre yüzde 18,1 artışla 32 trilyon 157 milyar 64 milyon lira oldu.

Bankacılık sektörünün öz kaynak toplamı geçen yılın sonuna göre yüzde 14,8 artışla 4 trilyon 771 milyar 159 milyon liraya çıktı. Bu dönemde sektörün dönem net karı 676 milyar 307 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 16,60 oldu.

 

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ETİKETLER
#bddk
#türk bankacılık sektörü
#net kar
#Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu
#Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri
#Ekonomi
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