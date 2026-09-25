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Ekonomi
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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 10:21

Borsa güne yatay başladı: İşte cuma gününün son rakamları

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,74 değer kaybederek 12.888,33 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 12.885,57 puandan başladı.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Borsa güne yatay başladı: İşte cuma gününün son rakamları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 10:21

'da endeksi, güne yatay seyirle 12.885,57 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,74 değer kaybederek 12.888,33 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 2,76 puan ve yüzde 0,02 azalışla 12.885,57 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,72 artarken, holding endeksi yüzde 1,32 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,98 ile ulaştırma, en çok gerileyen yüzde 8,34 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Borsa güne yatay başladı: İşte cuma gününün son rakamları

TAHVİL PİYASASINDA SATIŞ DALGASI DURDU 

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yeni bir anlaşma sağlanabileceği beklentilerinin enerji arzına ilişkin endişeleri hafifletmesi ve tahvil piyasalarındaki satış dalgasının durulmasıyla toparlanma eğilimine girdi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı , fon soruşturmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Yargımız aynı şekilde kapsamlı bir soruşturma başlattı, bazı gözaltılar ve tutuklamalar oldu. Şunun bilinmesini isterim. Sorumluluğu olan kim varsa, bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise 'de dayanıklı mal siparişleri, Michigan tüketici güven endeksi ve enflasyon beklentisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.700 ve 12.600 puanın destek, 13.000 ve 13.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

 

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ETİKETLER
#Recep Tayyip Erdoğan
#ABD
#Tahvil Piyasası
#BIST 100
#Borsa İstanbul
#Ekonomi
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