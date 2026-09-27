Bulgaristan'dan Türkiye'ye geçmek için bekliyorlar! Tır kuyruğunun ucu bucağı yok

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İstanbul
Bulgaristan'da Türkiye'ye geçiş için bekleyen tır sürücüleri, uzun kuyruklar oluşturdu. Sınır Polisi, yoğunlukla ilgili açıklamada bulundu.
Açıklamada, Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda oluşan 18 kilometrelik tır kuyruğunun son günlerde artan ticari hareketlilikten kaynaklandığı belirtildi.
Açıklamada, son 24 saatte Türkiye'ye geçiş yönünde 710 yük aracının işlemlerinin tamamlandığı, bunun sınır kapısının günlük tam kapasitesine denk geldiği kaydedildi.
Yetkililer, bölgede trafik kazalarının önlenmesi amacıyla gerekli düzenlemelerin yapıldığını ve Haskovo İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin bölgede görev yaptığını bildirdi.