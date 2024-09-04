Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hayatını kaybetti! Tepki çeken sözleri nedeniyle gözaltına alınmıştı

04 Eylül 2024 09:37 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 09:59

Kanser tedavisi için yeni gelişme: Laboratuvarda üretilen kök hücreler, lösemi hastalarına umut oldu

Kanser tedavisi için yeni gelişme: Laboratuvarda üretilen kök hücreler, lösemi hastalarına umut oldu

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Kolivar, hayata gözlerini yumdu. 67 yaşındaki Kolivar'ın ölüm haberini avukatı açıkladı. Kolivar'ın ölüm sebebi ise siroza bağlı kalp krizi.

CİHAN KOLİVAR ÖLDÜ

Cihan Kolivar'ın resmi sosyal medya hesabından "Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Hepimizin başı sağ olsun" paylaşımı yapıldı.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Cihan Kolivar 1957'de Rize'de dünyaya geldi. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanlığı görevini yürüttü.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, 2022 yılında katıldığı bir televizyon programında "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 senedir başında yöneticiler duruyor'' sözleri nedeniyle polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Adliyeye çıkarılan Kolivar, sorgulandığı nöbetçi cumhuriyet savcısınca sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklanmıştı.

8 gün cezaevinde tutulan Kolivar, avukatı aracılığıyla yapılan itiraz sonucu tahliye edilmişti.

Cihan Kolivar, bir başka açıklamasında 'Kimse korkmasın, söyleyeceğini söylesin. Silivri soğuk diyorlar, ama hiç soğuk değil' demişti.

Cihan Kolivar'ın cenazesi ikindi namazına müteakiben Gaziosmanpaşa Merkez Camii’den kaldırılarak Ayazağa mezarlığına defnedilecek.