Geleceğin liderleri nasıl olacak? 4 kuşağın yönetim modeli KKTC’de masaya yatırılacak

Örgütlerin Yönetimi Kongresi, kongre, çalıştay, kitap ve dergi çalışmalarıyla yönetim alanındaki akademik birikimi kalıcı hale getirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda IV. Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi, 12-14 Kasım 2026 tarihlerinde KKTC’nin Girne kentinde gerçekleştirilecek.

Kongrenin ana teması “Y, Z, Alfa ve C Kuşaklarına Yönelik Liderlik Tarzları ve Modelleri” olarak belirlenirken, farklı kuşakların çalışma hayatındaki beklentileri, liderlik anlayışları ve geleceğin örgütlerinde yönetim modellerinin nasıl şekilleneceği ele alınacak.

4K YAKLAŞIMIYLA YÖNETİMİ BÜTÜNSEL ELE ALMA

Örgütlerin Yönetimi çalışmalarının temelinde yer alan 4K yaklaşımı, yönetim olgusunun kavramsal, konusal, kurumsal ve kurumlararası boyutlarıyla ele alınmasını amaçlıyor.

Kongre hazırlıkları ve çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Cüneyt Dirican, yönetimin yalnızca işletmelerin yönetilmesinden ibaret olmadığını belirterek, “Devletlerden üniversitelere, şirketlerden sivil toplum kuruluşlarına kadar bütün örgütler değişiyor. Bu değişim, yönetim anlayışının da yeniden ele alınmasını zorunlu kılıyor” ifadelerini kullandı.

Dirican, 4K yaklaşımına ilişkin, “Yönetimin teorik temellerini, farklı konu ve sektörlerdeki uygulamalarını, kurumların kendi yapılarını ve kurumlar arasındaki etkileşimi birlikte değerlendirmek gerekiyor” dedi.

DERNEK ÇALIŞMALARI AKADEMİK YAPIYI DESTEKLİYOR

Uluslararası Örgütlerin Yönetimi ve Yöneticileri Derneği de kongre ve diğer akademik çalışmaların sürekliliğini destekleyen yapılardan biri olarak öne çıkıyor. Dirican, “Kongrenin belirli bir tarihte başlayıp sona eren bir organizasyonun ötesine geçmesini istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“ÖRGÜTLERİN YÖNETİMİ KİTABI” YENİ BASKISIYLA GELİYOR

Örgütlerin Yönetimi çalışmalarının önemli çıktılarından biri olan “Örgütlerin Yönetimi Kitabı” için yeni bir yayın çalışması da yürütülüyor.

Önceki kitap, kongre ve çalıştaylarda bir araya gelen akademisyenlerin farklı yönetim alanlarındaki çalışmalarını aynı yayın çatısı altında buluşturarak, kongrede ortaya çıkan akademik birikimin kalıcı bir kaynağa dönüşmesini sağlamıştı.

Şimdi ise bu çalışmanın kapsamının genişletilmesi ve güncel yönetim tartışmalarının kitaba yansıtılması amacıyla yeni bir sürüm hazırlanıyor. Kitabın Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanması planlanırken, editörlüğünü İstanbul Arel Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Oben Ürü üstlenecek.

Yeni sürümde özellikle değişen çalışma hayatı, kuşaklar arası farklılıklar, liderlik modelleri, dijital dönüşüm ve geleceğin örgütlerine ilişkin yeni tartışmaların daha geniş bir çerçevede ele alınması hedefleniyor.

“ÖRGÜTLERİN YÖNETİMİ DERGİSİ” AKADEMİK BİRİKİMİ TAŞIYACAK

Bu yapının bir diğer önemli ayağını ise “Örgütlerin Yönetimi Dergisi” oluşturuyor. Dergi aracılığıyla kongrelerde, çalıştaylarda ve akademik araştırmalarda ortaya çıkan fikirlerin bilimsel makaleler yoluyla daha geniş akademik çevrelere ulaştırılması amaçlanıyor.

Dirican, kitap ve derginin kongreyle ilişkisini, “Çalıştay düşüncenin geliştirildiği, kongre düşüncelerin buluştuğu, Örgütlerin Yönetimi Kitabı ve Örgütlerin Yönetimi Dergisi ise ortaya çıkan akademik birikimin kalıcı hale getirildiği alanlar” sözleriyle değerlendirdi.

KONGRE BAŞKANI PROF. DR. ALİ AKDEMİR: GELECEĞİN ÖRGÜTLERİNDE LİDERLİK DEĞİŞİYOR

IV. Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi Kongre Başkanı Prof. Dr. Ali Akdemir de kongrenin ana temasına ilişkin çalışmaların yürütülmesinde aktif rol üstleniyor. Akdemir, farklı kuşakların aynı örgüt içerisinde birlikte çalışmasının, klasik yönetim ve liderlik anlayışlarının yeniden değerlendirilmesini gerekli kıldığını vurguluyor. Özellikle Z ve Alfa kuşağıyla birlikte çalışma hayatına yeni beklentilerin taşındığına dikkat çekilirken, geleceğin yöneticilerinin yalnızca mevcut çalışan profiline değil, geleceğin çalışanlarına da hazırlıklı olması gerektiği değerlendiriliyor.

Akdemir’in yaklaşımında kongrenin temel tartışma alanlarından birini de kuşak farklılıklarının liderlik modellerine etkisi oluşturuyor. Bu çerçevede teknolojik dönüşüm, yeni çalışma biçimleri, çalışan beklentileri ve örgüt kültürünün geleceği birlikte ele alınacak.

GÜNDEM GELECEĞİN LİDERLİK MODELLERİ

Y, Z, Alfa ve C kuşaklarının çalışma hayatına ilişkin beklentilerinin farklılaşması, yöneticilerin yeni liderlik modellerini tartışmasını beraberinde getiriyor. Dirican, “Aynı kurum içerisinde farklı kuşakların birlikte çalıştığı bir dönemdeyiz. Geleceğin çalışanlarını geçmişin yönetim modelleriyle yönetebilir miyiz sorusunu artık daha fazla tartışmamız gerekiyor” dedi.

Yapay zekâ, dijitalleşme, uzaktan çalışma ve yeni nesil çalışma modellerinin yönetim anlayışını değiştirdiğini belirten Dirican, “Teknoloji değişiyor, kuşaklar değişiyor, çalışma biçimleri değişiyor. Ancak bütün bu değişimlerin merkezinde insan var” ifadelerini kullandı.

BİLDİRİ KABULÜ DEVAM EDİYOR

İstanbul Arel Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilecek IV. Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi için hazırlıklar sürerken, kongrenin bildiri kabul süreci de devam ediyor.

12-14 Kasım 2026 tarihlerinde Girne’de gerçekleştirilecek kongrede; yönetim, liderlik, örgüt yapıları, kuşaklar, dijital dönüşüm ve çalışma hayatının geleceği başta olmak üzere farklı alanlardaki akademik çalışmalar değerlendirilecek.

Kongre düzenleme kurulu, ilgili alanlarda çalışma yapan akademisyen ve araştırmacıları bildiri sunmaya davet ederken, kongrenin farklı disiplinlerden yeni araştırmaların paylaşılacağı uluslararası bir akademik buluşma olması hedefleniyor.

Örgütlerin Yönetimi Kongresi; çalıştaylar, Örgütlerin Yönetimi Kitabı, Örgütlerin Yönetimi Dergisi ve dernek çalışmalarıyla birlikte yönetim alanında sürekliliği olan bir akademik platform oluşturma hedefinin yeni bir aşaması olarak öne çıkıyor.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Ali Akdemir, kongrenin temel amacının farklı disiplinlerden akademisyenleri bir araya getirerek geleceğin örgütlerine ve liderlik modellerine ilişkin yeni fikirlerin ortaya çıkmasına katkı sağlamak olduğunu belirterek, “Yönetim anlayışının değişen kuşaklar, teknolojik dönüşüm ve yeni çalışma biçimleriyle birlikte yeniden düşünülmesi gerekiyor. Bu kongreyi, geleceğin örgütlerini ve liderlerini birlikte tartışacağımız önemli bir akademik buluşma olarak görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.