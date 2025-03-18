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 | İrem Çınar

Gram altın rekora doymuyor! 3600 TL’yi görerek yeni bir zirveye imza attı

Trump'ın tarifeleri ve Ortadoğu'daki artan gerilimler altın fiyatlarının yeni zirvelere tırmanmasına neden oluyor. Gram altın ve ONS altın, saat 15:00 itibarıyla tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 15:58
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 16:19

Trump’ın tarifeleri ve Ortadoğu'daki gerilimin yeniden tırmanması, ONS altının bu sabah 3000 dolar seviyesini aşarak 3012 dolara ulaşmasına neden oldu.


GRAM ALTINDAN YENİ REKOR

ABD verilerinin beklentilerin altında kalması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyon başlatmasıyla güvenli liman talebi yeniden arttı. Bu gelişmelerin ardından, altın fiyatları rekor seviyelere yükseldi.

Saat 15:00 itibarıyla gram altın 3,564 TL'den işlem görürken, Kapalıçarşı'da ise 3600 TL'yi gördü. ONS altın ise yüzde 1'lik bir artışla 3,030 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış: 3.575,01 TL
Satış: 3.575,44 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış: 5.868,00 TL
Satış: 5.904,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış: 11.734,00 TL
Satış: 11.806,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış: 23.406,00 TL
Satış: 23.525,00 TL

ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.034,63 USD
Satış: 3.034,97 USD

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Sıkça Sorulan Sorular

1 gram altın Şu An Kaç TL?
1 gram altın fiyatı 3.575 TL'den alıcı buluyor.
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