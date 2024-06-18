Güncel altın fiyatları... 18 Haziran Salı gram ve çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

18 Haziran 2024 09:23 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 09:24

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Yatırımcılar piyasadaki güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Altın fiyatları son zamanlarda inişli ve çıkışlı olarak hareket ediyor.

Altın fiyatları, ons değeri ve döviz kurundaki son dakika gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 323 dolar oldu.

Bayram haftasında düşüş seyrinde hareket eden altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı.

Altın alacak ve satacaklar gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarını araştırıyor.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın bugün saat 08:00 itibarıyla 2 bin 448 TL'ye yükseldi.

Gram altın 2.448 liraya çıkarken, çeyrek altın 3.918 liradan işlem görüyor.

Cumhuriyet altını ise resmen uçtu. 16.383 liradan fiyatlanıyor.

18 Haziran 2024 Salı günü yarım altın ise 7 bin 963 liradan işlem görüyor

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

GRAM ALTIN

Alış: 2.444,69

Satış: 2.448,05

ÇEYREK ALTIN

Alış: 3.891,52

Satış: 3.918,77

YARIM ALTIN

Alış: 7.758,72

Satış: 7.963,53

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 16.139,00

Satış: 16.383,00

ONS ALTIN

Alış: $2.320,43

Satış: $2.323,82

ZİYNET ALTIN

Alış: 15.566,09

Satış: 15.878,36