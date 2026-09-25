Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 11:47

Hürmüz krizi sonrası kritik soru: Enerji güvenliği için fosile mi dönülecek?

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz, küresel enerji arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırırken, enerji güvenliği ile iklim hedefleri arasındaki dengenin nasıl kurulacağı tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Hürmüz krizi sonrası kritik soru: Enerji güvenliği için fosile mi dönülecek?
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 11:47

Dünya petrol ticaretinin önemli güzergahlarından 'ndaki geçişlerin aksaması, petrol ve doğal gaz arzında kesinti ihtimalini artırırken, enerji ithalatçısı ülkeler alternatif tedarik kaynakları ve stratejik rezervler konusunda yeni önlemlere yöneliyor.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Alkım Bağ, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, enerji politikalarında arz güvenliği ve ekonomik erişilebilirliğin uzun süredir temel hedefler olduğunu, iklim krizinin etkilerinin belirginleşmesiyle sürdürülebilirliğin de bu hedeflere eklendiğini söyledi.

Hürmüz krizi sonrası kritik soru: Enerji güvenliği için fosile mi dönülecek?

Bağ, temiz enerji dönüşümünün bu üç hedefi birlikte optimize etme çabası olduğunu vurgulayarak, "Bugün dünyanın karşı karşıya olduğu ve Hürmüz krizi gibi jeopolitik gerilimler, ABD'deki yeni politik eğilimler ve Çin'in temiz teknoloji tedarik zincirlerindeki hakimiyeti, güvenlik kaygılarını yeniden en üste taşıdı." ifadelerini kullandı.

Enerji ithalatına bağımlı ülkeler açısından söz konusu durumun daha büyük riskler yarattığına dikkati çeken Bağ, petrol ve doğal gaz piyasalarının jeopolitik gelişmelere duyarlı yapısının fiyat oynaklığı ve arz kesintisi risklerini artırdığını, özellikle Türkiye gibi fosil yakıt kaynakları sınırlı ülkelerin bu gelişmelere karşı daha kırılgan olduğunu ifade etti.

Bağ, bu noktadaki temel riskin kısa vadeli enerji güvenliği kaygılarıyla uzun vadeli fosil yakıt yatırımlarına yönelmek olduğunu söyleyerek, "Böyle bir tercih, ülkeleri uzun süreli bir fosil bağımlılığına kilitleyerek hem ekonomik kırılganlığı artıracak hem de enerji ithalatına bağımlılığı sürdürecektir." dedi.

Hürmüz krizi sonrası kritik soru: Enerji güvenliği için fosile mi dönülecek?

İKLİM KRİZİ DE ENERJİ GÜVENLİĞİ RİSKİ

Enerji güvenliği tartışmalarında iklim krizinin ikinci plana itilmemesi gerektiğini, krizin enerji güvenliği açısından da uzun vadeli bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Bağ, "Bilim insanları 1,5 derecelik eşiğin aşıldığını söylüyor. Bu, daha fazla sıcak hava dalgası, kuraklık, su ve gıda kıtlığı, orman yangınları ve nihayetinde kitlesel göçler anlamına geliyor." diye konuştu.

Bağ, kriz dönemlerinde ülkelerin tedarikçilerini çeşitlendirme, depolama imkanlarını kullanma ve varsa atıl yerli üretim kapasitelerini devreye alma gibi kısa vadeli seçeneklere başvurabileceğini belirterek, yeni fosil yakıt yatırımlarının ise aynı hızda sonuç vermeyeceğini anlattı.

Türkiye'de doğal gazın kömürle ikame edilmesinin kısa vadede sınırlı bir seçenek olduğunu ifade eden Bağ, "Yeni kömür santrallerinin finansman bulması zor, devreye alınmaları ise çevresel izinler ve altyapı yatırımlarıyla birlikte en az beş yıllık bir süreç gerektiriyor." dedi.

Bağ, buna karşılık güneş ve rüzgarın daha hızlı devreye alınabileceğini anlatarak, "Bunların enerji depolama ve diğer esneklik çözümleriyle desteklenmesi, modern ve esnek şebekelerin güçlendirilmesiyle birlikte enerji sisteminin dayanıklılığını artırabilir." ifadelerini kullandı.

Bu nedenle enerji güvenliği ile enerji dönüşümünün birbirinin alternatifi olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizen Bağ, "Enerji güvenliği açısından kalıcı çözüm, fosil yakıtlara bağımlılığı yeniden artırmak değil, ithal fosil yakıt ihtiyacını azaltacak enerji dönüşümünü hızlandırmak." değerlendirmesinde bulundu.

Hürmüz krizi sonrası kritik soru: Enerji güvenliği için fosile mi dönülecek?

COP31'DE ORTAK YAKLAŞIM GÜNDEME GELEBİLİR

Bağ, 'in enerji güvenliği ile iklim hedeflerini aynı çerçevede ele almak için önemli bir fırsat olduğunu söyleyerek, "Bence COP31'in burada verebileceği en güçlü mesaj, enerji güvenliği ile iklim hedeflerinin aynı dönüşüm stratejisinin iki parçası olduğu." dedi.

Yenilenebilir enerji yatırımlarının yanı sıra şebeke, depolama ve esneklik yatırımlarının da artırılması gerektiğini ifade eden Bağ, Türkiye açısından COP31'in enerji dönüşümünü yalnızca uzun vadeli bir iklim hedefi olarak değil, enerji güvenliği, rekabetçilik ve ekonomik dayanıklılık stratejisi olarak ele almak için fırsat sunduğunu aktardı.

Bağ, "Asıl risk, enerji güvenliğine yatırım yapmak değil, enerji güvenliğini yeni ve uzun ömürlü fosil yakıt altyapısı yatırımlarıyla özdeşleştirmek." değerlendirmesinde bulundu.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın, gümüş, mevduat! 9 ayda hangisine yatırım yapan daha çok kazandı? İşte şaşırtan tablo
İslam Memiş'ten altın için Kasım uyarısı: Altın alıp satacaklar dikkat
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#rusya-ukrayna savaşı
#hürmüz boğazı
#Cop31
#Alkım Bağ
#Shura Enerji Dönüşümü Merkezi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.