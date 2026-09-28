İkinci el araç alacak memurlar dikkat: Yıl sonuna kadar geçerli

İkinci el araç alacak kamu çalışanları için alım öncesi kontrolün maliyeti yıl sonuna kadar düşürüldü. Yavuzlar Oto Ekspertiz, 17.000 TL'ye kadar fiyatlanan Full Ekspertiz kapsamını kamu çalışanlarına KDV dahil 5.000 TL'den uyguluyor.

ALIMDAN ÖNCE NELERE BAKILMALI?

Uzmanlar, ikinci el araç alırken yalnızca boya ve kilometre bilgisiyle yetinilmemesini öneriyor. Alım öncesi oto ekspertiz kontrolünde şu başlıkların ayrı ayrı incelenmesi gerekiyor:

* Kilometre bilgisinin servis ve muayene kayıtlarıyla uyumu

* Boya kalınlığı ve değişen parçalar

* Şasi ve alt takım

* Motor ve şanzıman

* Hava yastıklarının fiziki durumu

Yavuzlar Oto Ekspertiz kurucusu Yavuzhan Kaygusuz, özellikle hava yastığı kontrolünün atlandığına dikkat çekerek, "Arıza tespit cihazı bazen her şeyi normal gösterir. Kaza geçirmiş bir araçta hava yastığı yenilenmemiş olabilir. Bu yüzden hava yastıklarını fiziki olarak da kontrol ediyoruz" dedi.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Uygulamadan memurlar, TSK ve emniyet mensupları, sağlık ve eğitim çalışanları, kamu emeklileri ve asgari ücretle çalışanlar kurum kimliği ya da emekli kartını göstererek yararlanabiliyor. Kontroller TSE belgeli istasyonlarda yapılıyor, rapor noterde geçerli.