İkinci el araç fiyatları yükseldi! Arabasını satmak isteyenler için büyük fırsat: Tam zamanı

10 Aralık 2024 11:48 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 11:50

Kasım ayında ikinci el araç fiyatlarında yüzde 2,5’lik artış gerçekleşti. Sektör temsilcileri, "Talebin güçlü olduğu bu dönemde, araç sahipleri piyasadaki olumlu ivmeyi değerlendirerek araçlarını en yüksek fiyatlardan satabilir" şeklinde çağrıda bulundu.

İkinci el araç fiyatlarında 2024 yılının ilk 11 ayında kayda değer bir artış gerçekleşti. Kasım ayında fiyatlar yüzde 2,5 oranında artarken, yıl başından bu yana toplam artış yüzde 16,3 seviyesine ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aynı dönemde enflasyon​ artışı yüzde 42,9 olarak kaydedildi. Bu durum, ikinci el araç fiyatlarındaki artışın genel enflasyon oranının oldukça altında kaldığını gösteriyor.

SEKTÖRE BÜYÜME BEKLENTİLERİ DAMGA VURDU

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, ikinci el araç fiyatlarının özellikle sonbahar aylarında yükseliş trendine girdiğini belirterek, bu hareketliliğin 2025 yılı için sektördeki büyüme beklentilerini artırdığını ifade etti. Gözelekli, piyasada talebin güçlü, fiyatların ise yüksek bir seviyede seyrettiğine dikkat çekti.

DÖVİZ KURUYLA PARALEL ARTIŞ

Gözelekli, döviz kuru artışına da vurgu yaparak, yıl başından bu yana dövizdeki yüzde 17’lik artışın ikinci el araç fiyatlarıyla paralellik gösterdiğini belirtti. Bu durum, yatırımcıların ve alıcıların ikinci el araç piyasasına olan ilgisini canlı tuttu. Sonuç olarak, 2024 yılı, ikinci el araç piyasasında fiyat hareketliliği ve talep gücü açısından dinamik bir yıl olarak şekillendi. Sektör temsilcileri, bu ivmenin önümüzdeki yıl da devam edeceği görüşünde.