Instagram yasağı kadın girişimciyi vurdu! Satışlar yüzde 60 azaldı

10 Ağustos 2024 16:53 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 17:02

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Türkiye’de Instagram’a erişim engelli gelmesi buradan satış yapan kadın girişimcinin karını düşürdü. Pek çok girişimci platformun kapalı kalmasıyla zor günler yaşarken satışları azaldı.

GELİRİN BÜYÜK KISMI INSTAGRAM KULLANICILARINDAN

Bloomberg’te yer alan habere göre, Bal ve reçelden enginar konservesine kadar gıda ürünleri satan Antalya'dan İste adlı online perakendecinin kurucusu Ezgi Akıncılar, "Instagram'ı ürünlerimizi sergilemek ve daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak için kullanıyoruz" dedi.

Gelirinin büyük kısmının Instagram üzerinden ürünlerini bulan kullanıcılardan kaynakladığını aktaran Akıncılar, "Onun yerini alabilecek başka bir platform yok" ifadesini kullandı.

BAZI ŞİRKETLER KAPANABİLİR

"Dear Deer Love" adlı girişimin sahibi olan ve bir yıl önce devlete ait Halkbank tarafından girişimcilik ödülü alan Sinem Kocabaş da erişim engelli nedeniyle mağdur olanlardan biri.

Gelirinin yüzde 60'ını Instagram'dan gelen iş akışına borçlu olan Kocabaş "Herkes para kaybediyor. Bu yasak yakında kalkmazsa bazı şirketler kapanabilir bile" dedi.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Esra Bezircioğlu, Instagram'ı engelleme kararının iletişimi bozabileceğini ve müşteri memnuniyetsizliğine yol açabileceğini söyledi. Bloomberg'e e-posta ile gönderdiği yanıtta Bezircioğlu, bu tür aksaklıkların işletmeler için stratejik zorluk yaratacağını belirtti.

BİRÇOK KADIN GELİRİNİ BURADAN SAĞLIYOR

Hatay'ın güneyinde meydana gelen ikiz depremlerden sağ kurtulan Fatma Gonca Yurtseven, zor durumda olduklarını anlattı. Hatay Bohçası markası altında yerel ürünleri internet üzerinden satan bir kadın kolektifinde çalışan Yurtseven, "Bu iş için başka kanalımız yok. Birçok kadın geçimini bu işten sağlıyor. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

YASAK NE ZAMAN KALKACAK?

Öte yandan yasağın kaldırılıp kaldırılmayacağı bilinmiyor. Bakan Uraloğlu 6 Ağustos'ta Instagram ile görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti ancak ayrıntı vermedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya şirketlerinin yasalara uyması gerektiğini söyledi.