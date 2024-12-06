İşsiz vatandaşlara büyük fırsat! Çalışanlara da ek gelir olacak: İşte az parayla kurulabilecek 7 iş

06 Aralık 2024 10:32 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 10:33

Girişimci olmak isteyen gençler, işsiz vatandaşlar veya çalışanlara ek gelir olabilecek alternatif meslekler ilgi çekiyor. Uzmanlar yaklaşık 3500 TL'ye kurulabilecek iş kollarını sıraladı. İşte az parayla kurulabilecek 7 iş önerisi...

Emekliye seyyanen zam için yeşil ışık! Karar masada: En düşük emekli maaşı artıyor

Emekliye seyyanen zam için yeşil ışık! Karar masada: En düşük emekli maaşı artıyor

Girişimci olmak isteyenlerin finansal risk almadan işe başlamaları için ideal seçenekler sunuluyor. İşsiz vatandaşlar için serbest çalışma önerileri sıralayan uzmanlar, çalışanlar için de ek gelir elde etmenin yollarını anlatıyor.

Az bir bütçe ile ticaret, e-ticaret, satış gibi serbest iş kolları öneriliyor. Türkiye’de olduğu gibi Avrupa’da da gençlere girişimcilikle ilgili çeşitli bilgiler veriliyor. Özellikle sosyal medyadaki uygulamalar ön plana çıkıyor.

AZ BÜTÇEYLE KURABİLECEĞİNİZ 7 EK İŞ FİKRİ

Ekonomistler 100 dolardan daha az bir bütçeyle iş kurma fikrini sundu. Buna göre yaklaşık 3 bin 500 TL başlayıp çok daha büyük paralara dönüşme potansiyeli sunan yedi ek iş fikri merak edildi. İşte detaylar...

SERBEST YAZARLIK

Tek ihtiyacınız olan güvenilir bir internet bağlantısı, temel yazma becerileri ve bilgisayar. 0-50 dolar (basit bir portföy sitesi oluşturmak veya Grammarly gibi bir dil bilgisi aracı satın almak için) başlangıç maliyeti ortaya koyuyor.

• Nasıl Başlanır : Upwork, Fiverr gibi platformlara katılın veya doğrudan bloglara ve işletmelere teklif sunun.

SANAL ASİSTAN

Sanal asistanlar, planlamadan e-posta yönetimine kadar idari destek sağlar. Uzaktan çalışmanıza ve kendi saatlerinizi ayarlamanıza olanak tanıyan esnek bir seçenektir.

• Başlangıç Maliyeti : 0-50$ (Canva veya proje yönetim uygulaması gibi araçlar için).

• Nasıl Başlanır : Hizmetlerinizi LinkedIn'de tanıtın veya VA'ya özel iş panolarına katılın.

SOSYAL MEDYA YÖNETİCİSİ

Birçok küçük işletmenin sosyal medya varlıklarını yönetmek için yardıma ihtiyacı vardır. Başlamak için büyük bir bütçeye ihtiyacınız yoktur ve bu, her yerden çalışmanıza olanak tanıyan ve özellikle uzmanlığınızı ve müşterileriniz için sonuçlarınızı geliştirdikçe genellikle iyi ücret ödeyen esnek bir iştir.

• Başlangıç Maliyeti : 0-50$ (Becerilerinizi geliştirmek için temel grafik tasarım yazılımlarına veya çevrimiçi bir kursa yatırım yapın).

• Nasıl Başlayabilirsiniz : Hizmetlerinizi yerel işletmelere sunun veya Instagram ve Facebook grupları aracılığıyla onlara ulaşın.

ÖZEL DERS VEYA ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETİM

Öğretmenlik, zaten uzman olduğunuz bir konudaki bilginizi kullanarak ek gelir elde etmenizi sağladığı için mükemmel bir yan iştir. Minimum başlangıç maliyetleriyle (sadece bir bilgisayar, internet bağlantısı ve Zoom veya Google Meet gibi ücretsiz platformlar) öğrencilerle bağlantı kurabilir ve akademik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilirsiniz.

• Başlangıç Maliyeti : 0-30$ (ders vermek için Zoom veya Google Meet gibi ücretsiz araçları kullanın).

• Nasıl Başlanır : Ders verme platformlarına kaydolun veya hizmetlerinizi yerel olarak tanıtın.

TASARRUFLU ÜRÜNLERİ TEKRAR SATMAK

İkinci el mağaza buluntularınızı çevrimiçi olarak yeniden satarak paraya dönüştürün. Bu yan iş, vintage moda veya nadir koleksiyon parçaları gibi trendlerden yararlanmanızı sağlar ve oldukça esnektir; kendi hızınızda çalışabilir ve kârınızı envanterinizi büyütmek için yeniden yatırabilirsiniz.

• Başlangıç Maliyeti : 0-100$ (başlangıç bütçesini envanter satın almak için kullanın).

• Nasıl Başlanır : Ürünlerinizi eBay ve Poshmark'ta listeleyin ve kârınızı ölçeklenebilir bir şekilde yeniden yatırın.

EVCİL HAYVAN BAKICILIĞI VEYA KÖPEK YÜRÜYÜŞÜ

Hayvan severler evcil hayvanlara bakarken ek gelir elde edebilirler. Bu yan iş oldukça esnektir ve ister ara sıra evcil hayvan bakımı ister günlük yürüyüşler olsun, kendi programınızı ayarlamanıza olanak tanır.

• Başlangıç Maliyeti : 0-25$ (Rover gibi platformlarda el ilanları veya temel bir profil oluşturun).

• Nasıl Başlanır : Hizmetlerinizi komşularınıza ve arkadaşlarınıza sunarak başlayın, daha sonra yönlendirmelerle genişletin.

EV TEMİZLİĞİ

Sadece temel temizlik malzemeleri ve biraz da el emeğiyle, meşgul ev sahiplerine veya küçük işletmelere alanları düzenli tutmada yardımcı olarak para kazanmaya başlayabilirsiniz.

• Başlangıç Maliyeti : 20-50$ (temizlik malzemeleri satın alın).

• Nasıl Başlanır : Yerel olarak topluluk panoları veya sosyal medya grupları aracılığıyla reklam verin.