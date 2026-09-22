Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 11:28

İTÜ ARI Teknokent tarafından düzenlenen BEETECH 2026 Ödülleri sahiplerini buldu.

İTÜ ARI Teknokent tarafından bu yıl yedinci kez düzenlenen BEETECH 2026 Ödülleri kapsamında, başarılı teknoloji firmaları ve girişimcilere toplam 68 ödül takdim edildi.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
İTÜ ARI Teknokent tarafından düzenlenen BEETECH 2026 Ödülleri sahiplerini buldu.
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 11:28

Türkiye’nin inovasyon ve teknoloji üssü İTÜ ARI Teknokent tarafından yedinci kez düzenlenen BEETECH 2026 Ödülleri sahiplerini buldu. BEETECH 2026 kapsamında, bölgede faaliyet gösteren Ar-Ge firmalarının 2025 yılı Performans Karnesi sonuçlarına göre 30 ödül verildi. Ödül Sistemi kapsamında ayrıca akademik firmalar, İTÜ’lü proje takımlarından şirketleşen girişimler, İTÜ Çekirdek ve Innogate girişimleri ile ekosistemin gelişimine katkı sunan paydaşlar farklı özel ödül başlıkları altında ödüllendirildi. Tören kapsamında firma, girişim ve paydaşlara toplamda 68 ödül takdim edildi.

İTÜ ARI Teknokent tarafından düzenlenen BEETECH 2026 Ödülleri sahiplerini buldu.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen BEETECH 2026 Ödül Töreni’nde, bölgede faaliyet gösteren Ar-Ge firmalarının 2025 yılı performansları; hissedarlarının akademisyenlerden oluşup oluşmadığı, kuluçka firması olarak faaliyet gösterme süresi ve İTÜ ARI Teknokent’te istihdam ettikleri Ar-Ge personeli sayısı göz önünde bulundurularak akademik, kuluçka, küçük, orta ve büyük ölçekli olmak üzere beş kategoride değerlendirildi.

BEETECH kapsamında uygulanan performans değerlendirme sistemi; firmaların performanslarının ölçülmesi, kendi kategorilerinde kıyaslanması ve geri bildirim sağlanmasına yönelik kurgulanan BEETECH Performans Karnesi ve bu karneye yansıyan başarıların taçlandırılmasını, görünür kılınmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan BEETECH Ödülleri olmak üzere iki temel bileşenden oluşuyor.

İTÜ ARI Teknokent tarafından düzenlenen BEETECH 2026 Ödülleri sahiplerini buldu.

PERFORMANS KARNESİ’NDE TİCARİ FAALİYET VE İŞ BİRLİĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

BEETECH Performans Karnesi’nde firmaların 2025 yılı performansları, Ticari Faaliyet ve İş Birliği olmak üzere iki ana başlık altında değerlendirildi. Ticari Faaliyet kapsamında Ar-Ge Geliri, Ar-Ge İhracatı, Ar-Ge Gideri, Ticarileşme ile TTO Süreçleri ve Proje Çıktıları; İş Birliği kapsamında ise İTÜ ile İş Birliği ve Yönetici Şirket ile İş Birliği kriterleri esas alındı.

İTÜ ARI Teknokent tarafından düzenlenen BEETECH 2026 Ödülleri sahiplerini buldu.

2025 Performans Karnesi’nin tamamı göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirmelere göre, büyük ölçekli firma kategorisinde Hitit Bilgisayar, orta ölçekli firma kategorisinde FEV TR Otomotiv ve Enerji, küçük ölçekli firma kategorisinde Pixery Bilgi Teknolojileri, kuluçka firma kategorisinde Flowbase Yazılım ve akademik firma kategorisinde Vagustim Sağlık Teknolojileri birincilik ödülünün sahibi oldu.

İTÜ ARI Teknokent tarafından düzenlenen BEETECH 2026 Ödülleri sahiplerini buldu.

Kategori birinciliklerinin yanı sıra Performans Karnesi’nin belirli başlıklarında ve farklı kriterlerinde öne çıkan firmalara “Ar-Ge’de Kadının Gücü”, “İhracatın Lideri”, “İTÜ ile İş Birliği”, “Yönetici Şirket ile İş Birliği” ve “Bilgiyi Değere Dönüştürenler Özel Ödülleri” de takdim edildi. Beş özel ödül başlığının her biri akademik, kuluçka, küçük, orta ve büyük ölçekli firma kategorilerinde ayrı ayrı değerlendirilirken, kategori birincilikleriyle birlikte Performans Karnesi sonuçlarına göre toplam 30 ödül verildi.

İTÜ ARI Teknokent tarafından düzenlenen BEETECH 2026 Ödülleri sahiplerini buldu.

GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNE DEĞER KATAN BAŞARI VE İŞ BİRLİKLERİNE ÖZEL ÖDÜLLER

Performans Karnesi sonuçlarına göre bölgede faaliyet gösteren Ar-Ge firmalarına takdim edilen 30 ödülün yanı sıra, BEETECH 2026’da akademik birikimin ticarileşmesinden kampüste doğan girişimlere, İTÜ Çekirdek ve Innogate girişimlerinin gelişiminden ekosistemi güçlendiren iş birliklerine uzanan farklı alanlarda 38 özel ödül daha sunuldu. 

Bu kapsamda, akademik firmaların 2021–2025 dönemindeki ticarileşme performanslarını öne çıkaran Akademik Birikimin Ticari Başarısı Özel Ödülü beş firmaya takdim edildi. İTÜ proje takımlarından doğarak şirketleşen ve İTÜ ARI Teknokent bünyesine katılan bir girişim ise Kampüste Filizlenenler Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

İTÜ Çekirdek ve Innogate girişimlerinin girişimcilik yolculuklarında ulaştıkları aşamaları görünür kılan Çekirdek’ten Yetişenler “Start Up”, Çekirdek’ten Yetişenler “Scale Up” ve Kuluçkadan Global Rekabete “Innogate” Özel Ödülleri kapsamında toplam dört ödül takdim edildi.
BEETECH 2026’da ekosistemin gelişimine uzun soluklu iş birlikleri, sektörel uzmanlık, girişimcilik destekleri ve yatırım alanlarında katkı sunan paydaşlar da ödüllendirildi. Dikey Paydaşlar Stratejik İş Birliği, Dikey Paydaşlar, Ekosistem Paydaşlığı ve ARI FON Paydaşlığı Özel Ödülleri kapsamında paydaşlara toplam 28 ödül verildi. 

İTÜ ARI Teknokent tarafından düzenlenen BEETECH 2026 Ödülleri sahiplerini buldu.

PROF. DR. MANDAL: “GENÇ YETENEKLERİMİZİ BİRİNCİ SINIFTAN İTİBAREN BİRLİKTE GELİŞTİRMELİYİZ”

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, törende yaptığı konuşmada, genç yeteneklerin gelişiminde üniversite ve teknokentin ortak sorumluluğuna dikkat çekti. Üniversite, sanayi, kamu ve toplumun birlikte çalıştığı bütünleşik bir araştırma ve girişimcilik ekosisteminin önemini vurgulayan Mandal, şu değerlendirmelerde bulundu: “En kıymetli gücümüz, üniversitemize büyük bir istek ve bilinçle gelen genç yeteneklerimiz. Onların potansiyelini geliştirmek için öğrencilerimizi birinci sınıftan itibaren araştırma, teknoloji geliştirme ve girişimcilik süreçleriyle buluşturmalıyız. Aynı kampüsü paylaştığımız teknokent firmalarımızla bu konuda çok önemli bir fırsata sahibiz. Uzun dönemli stajlar, aday mühendislik imkânları ve ortak projelerle gençlerimizin bu ekosistemin doğrudan parçası olmasını sağlamalıyız. ITUTECH ile desteklediğimiz öğrenci proje takımlarımız ve ders dışı öğrenme yaklaşımımız da bu anlayışın önemli adımları. Birlikte öğrenerek, birlikte geliştirerek ve birlikte başararak gençlerimizin yeteneklerini ülkemizin geleceğine yön verecek teknoloji ve girişimlere dönüştürmeyi hedefliyoruz.”

İTÜ ARI Teknokent tarafından düzenlenen BEETECH 2026 Ödülleri sahiplerini buldu.

PROF. DR. SAĞLAMER: “İTÜ ARI TEKNOKENT, YILLAR İÇİNDE EMEKLE BÜYÜYEN GÜÇLÜ BİR EKOSİSTEME DÖNÜŞTÜ”

İTÜ ARI Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülsün Sağlamer, törende gerçekleştirdiği konuşmada, İTÜ ARI Teknokent’in kuruluş hikâyesini paylaşırken, 1996–2004 yılları arasında iki dönem İTÜ Rektörü olarak görev yaptığı süreçte bu yapının temellerinin atılmasına yönelik yürütülen çalışmaları da aktardı. Bugün güçlü bir teknoloji ve girişimcilik ekosistemine dönüşen İTÜ ARI Teknokent’in uzun yıllara yayılan bir vizyon, kararlılık ve ortak emeğin sonucu olduğunu vurgulayan Sağlamer, girişimcilere içinde bulundukları ekosistemin ardındaki birikimin ve emeğin değerini aktardı. Sağlamer, geçmişten bugüne taşınan bu birikimin yeni nesil girişimciler ve teknoloji şirketleriyle gelişmeye devam ettiğini belirtti.

PROF. DR. DİKBAŞ: “BEETECH ÖDÜLLERİ, BEŞ YILLIK BÜYÜMEMİZİN ARKASINDAKİ DEĞERİ GÖRÜNÜR KILIYOR”

BEETECH Ödülleri’nin, İTÜ ARI Teknokent’in son beş yılda ortaya koyduğu gelişimi ve bu gelişimin arkasındaki başarıları görünür kıldığını vurgulayan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, şöyle konuştu: “2020–2025 döneminde firma sayımız yüzde 29 artarak 423’e ulaşırken, toplam ciromuz yüzde 42, ihracatımız yüzde 72, Ar-Ge gelirimiz ise yüzde 115 büyüdü. Akademik firma sayımız da 81’den 104’e yükseldi ve bugün en fazla akademik firmaya sahip teknokentlerden biriyiz. Bu veriler, firmalarımızın ve girişimlerimizin teknoloji üretiminde, Ar-Ge’de ve ihracatta ortaya koyduğu gelişimi somut biçimde gösteriyor. BEETECH Ödülleri ile bu gelişimin arkasındaki emeği ve başarıyı görünür kılıyor; güçlü ticari performanslarının yanı sıra üniversite–sanayi iş birliği, Ar-Ge, girişimcilik ve teknoloji üretiminde öne çıkan firmalarımıza ve iş birlikleriyle ekosistemimizi güçlendiren paydaşlarımıza ödüllerini takdim ediyoruz. 2027’de 25. yılımızı karşılamaya hazırlanırken, İTÜ çınarının altında, İTÜ ARI Teknokent’te, teknolojiye ve Ar-Ge’ye dayalı girişimcilikte küresel ölçekte yeni değerler üretmeye devam edeceğiz.”

İTÜ ARI Teknokent tarafından düzenlenen BEETECH 2026 Ödülleri sahiplerini buldu.

İŞTE BEETECH 2026 ÖDÜLLERİ KAZANANLARI:
 

Ödül KategorisiKazanan(lar)
AKADEMİK FİRMA KATEGORİSİ BİRİNCİSİVAGUSTIM SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ
KULUÇKA FİRMA KATEGORİSİ BİRİNCİSİFLOWBASE YAZILIM
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ FİRMA KATEGORİSİ BİRİNCİSİPIXERY BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
ORTA ÖLÇEKLİ FİRMA KATEGORİSİ BİRİNCİSİFEV TR OTOMOTİV VE ENERJİ
BÜYÜK ÖLÇEKLİ FİRMA KATEGORİSİ BİRİNCİSİHİTİT BİLGİSAYAR
AR-GE’DE KADININ GÜCÜ ÖZEL ÖDÜLÜSILVERBERRYTECH, RAYMARE, AQUATAYF BİYOTEKNOLOJİ, ETCBASE YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ, YAPI KREDİ TEKNOLOJİ
İHRACATIN LİDERİ ÖZEL ÖDÜLÜVAGUSTIM SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ, FLOWBASE YAZILIM, PİXERY BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, RENESAS DESIGN TURKEY, HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ
İTÜ İLE İŞ BİRLİĞİ ÖZEL ÖDÜLÜVIRGASOFT YAZILIM, WEARTECHCLUB, LA2 DYNAMICS, FEV TR OTOMOTİV VE ENERJİ, TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİCİ ŞİRKET İLE İŞ BİRLİĞİ ÖZEL ÖDÜLÜSILVERBERRYTECH, ALLERGY MATE TEKNOLOJİ, NORM ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ, MTECH TEKNOLOJİ, AGITO BİLGİSAYAR
BİLGİYİ DEĞERE DÖNÜŞTÜRENLER ÖZEL ÖDÜLÜTAY YAZILIM, WEARTECHCLUB, ENWAIR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ, ODINE SOLUTIONS, TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
AKADEMİK BİRİKİMİN TİCARİ BAŞARISI ÖZEL ÖDÜLÜINVENT YAZILIM, TECHNOBEE, ARC HAVACILIK UZAY SANAYİ, KUPFER, DİVİT TEKNOLOJİ
KAMPÜSTE FİLİZLENENLER ÖZEL ÖDÜLÜDIVEBOTICS DENİZ TEKNOLOJİLERİ
ÇEKİRDEK’TEN YETİŞENLER “START UP” ÖZEL ÖDÜLÜARYA AI, BLOOCELL
ÇEKİRDEK’TEN YETİŞENLER “SCALE UP” ÖZEL ÖDÜLÜRNV ANALYTICS
KULUÇKADAN GLOBAL REKABETE “INNOGATE” ÖZEL ÖDÜLÜRUMITECH
DİKEY PAYDAŞLAR STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ ÖZEL ÖDÜLÜULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (OİB), ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETLERİ DERNEĞİ (ELDER), ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (EPDK), HALKBANK, TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİ GİRİŞİM GRUBU (TOGG)
DİKEY PAYDAŞLAR ÖZEL ÖDÜLÜİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ASTRAZENECA, İSEK - İSTANBUL SAĞLIK ENDÜSTRİSİ KÜMELENMESİ, MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ HEDEFLİ TEDAVİ TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ, TTGV, PLUG AND PLAY, INNOTALENT
PLUS EKOSİSTEM PAYDAŞLIĞI ÖZEL ÖDÜLÜELGİNKAN VAKFI, AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK, YAPI KREDİ TEKNOLOJİ, HAYAT KİMYA, TEB, BACACI YATIRIM HOLDİNG, YALÇINER PATENT, ENERJİSA ENERJİ, ANADOLU ISUZU, DÜZCE TEKNOPARK
ARI FON PAYDAŞLIĞI ÖZEL ÖDÜLÜMATRİKS FİNANSAL TEKNOLOJİLER, ÖDEAL, COMMENCIS TEKNOLOJİ, RASYONET BİLGİSAYAR, SFS DANIŞMANLIK
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tüketici güven endeksi açıklandı: Son 6 yılın en yüksek seviyesi
Altın fiyatlarında umutlar zayıflıyor
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#istanbul teknik üniversitesi
#İtü Ari Teknokent
#Beetech 2026
#Prof Dr Hasan Mandal
#Prof Dr Gülsün Sağlamer
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.