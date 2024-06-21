Japonya, Rusya saldırılarına destek veren Çin dahil 5 ülke merkezli 41 kuruluşu ve 11 kişiyi kara listeye aldı

21 Haziran 2024 10:53 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 10:52

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna saldırılarına destek veren Çin dahil 5 ülke merkezli 41 kuruluşu ve 11 kişiyi kara listeye aldı.

Japonya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına destek veren kuruluşlara yaptırım uygulayacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına destek veren kuruluşlarla ilgili ticari kısıtlama kararı, "yaptırımları delmeye karışan kuruluşlara karşı önlem" olarak nitelendirildi.

JAPONYA'DAN, RUSYA'YA DESTEK VEREN KURULUŞLARA YAPTIRIM

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım listesini açıkladı.

Listeye, Rus savunma şirketi Almaz-Antey ve teknoloji devi Rostec'in yan şirketleri, uçak üreticileri İlyuşin ve Tupolev ve elmas ürecisi Alrosa dahil 41 kuruluş ve 11 vatandaşın ismi yer aldı.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "Rusya'ya, saldırılara ilişkin cezai tedbirlerden kaçınmasına yardımcı oldukları gerekçesiyle" yaptırım uygulanacağı duyuruldu.

Hindistan, Özbekistan, Kazakistan ile Birleşik Arap Emirlikleri merkezli kuruluşların mal varlıklarının dondurulması ve ihracat yasağı dahil ekonomik yaptırımlara tabi tutulacağı açıklandı.

JAPONYA G7 İLE ÇALIŞACAK

Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, "Rusya'ya yönelik yaptırımların etkinliği için G7 ile birlikte çalışacaklarını" söyledi.

Yaptırım listesinde Rus insansız hava araçlarına mikroçip sağladığı bilinen Çin merkezli "Asia Pacific Links Limited" ve "Yilufa Electronics Limited" firmaları da bulunuyor.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, geçen hafta İtalya'da G7 Liderler Zirvesi'nde Rusya'ya destek veren bazı ülkelerdeki kuruluşlara yaptırım uygulayacaklarının sinyallerini vermişti.